TikTok se prépare à lancer TikTok Notes, son concurrent d’Instagram

TikTok va lancer une nouvelle application se focalisant sur le partage de photos. Elle aura pour nom TikTok Notes et viendra concurrencer Instagram.

Certains utilisateurs de TikTok ont reçu une notification évoquant la nouvelle application. Le texte indique :

Looks like TikTok is launching a new app for photo posts called 'TikTok Notes'. pic.twitter.com/xTbgcGxJno

— Alex Friedman 🤠 (@heyalexfriedman) April 8, 2024