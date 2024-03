TikTok Photos : le réseau social prépare une application pour rivaliser avec Instagram

TikTok est plus populaire un peu partout dans le monde avec son accent tout particulier sur le partage de vidéos. Mais le réseau social semble vouloir proposer une alternative, avec une application qui a pour nom TikTok Photos.

TikTok a construit sa plateforme en s’appuyant sur des vidéos de courte durée, une tendance qui s’est depuis étendue à YouTube (Shorts), Instagram (Reels) et d’autres applications populaires. Aujourd’hui, TikTok semble s’attaquer au pilier originel d’Instagram, les photos.

TheSpandroid a fouillé dans le code de l’application existante et a repéré plusieurs mentions à TikTok Photos. Le code décrit l’application en disant qu’elle aidera les utilisateurs à « atteindre d’autres personnes partageant les mêmes idées et aimant les publications de photos ». Une option dans l’application principale de TikTok permet également aux utilisateurs de synchroniser les photos qu’ils publient et leur profil avec leur profil dans la nouvelle application.

« TikTok Photos sera bientôt lancée, nous espérons vous aider à gagner de nouveaux publics dans la nouvelle application », peut-on lire. Aussi, voici les icônes présentes.

Pour le moment, TikTok n’a fait aucune annonce au sujet de la nouvelle application dédiée aux photos. Il est donc difficile de savoir si le lancement se fera d’ici quelques semaines ou plus tard.

Le réseau social est ce moment au plein cœur de l’actualité aux États-Unis, puisqu’une loi pourrait prochainement être votée pour interdire l’application dans le pays. Sans surprise, le réseau social fait tout pour empêcher cela.