Google annonce Axion, son 1er processeur basé sur Arm pour les data centers

Google annonce aujourd’hui Axion, son tout premier processeur qui s’appuie sur Neoverse V2 d’Arm et qui va équiper les data centers. C’est sa réponse aux puces que l’on retrouve dans les data centers d’Amazon.

Axion, le processeur de Google pour les data centers

Selon Google, les performances d’Axion sont supérieures de 30% à celles de ses outils à usage général les plus rapides basés sur la technologie d’Arm dans le cloud et de 50% à celles des machines virtuelles les plus récentes et comparables basées sur la technologie x86. La société affirme également que son processeur est 60% plus économe en énergie que ces mêmes machines virtuelles basées sur x86. Google utilise déjà Axion dans des services tels que BigTable, la plateforme pour les publicités sur YouTube le moteur de Google Earth, et l’étendra à d’autres services à l’avenir.

L’arrivée d’Axion va mettre Google en concurrence avec Amazon, qui a dominé le domaine des processeurs basés sur Arm pour les data centers. L’activité cloud de l’entreprise, Amazon Web Services (AWS), a lancé le processeur Graviton en 2018, puis les deuxième et troisième itérations au cours des deux années suivantes. Pour sa part, Nvidia a sorti son premier processeur basé sur Arm pour les data centers en 2021, appelé Grace, et des entreprises comme Ampere ont également fait des progrès dans ce domaine.

Google connaît déjà le domaine des processeurs, puisque ses smartphones Pixel embarquent les puces Tensor. Le premier modèle a vu le jour avec les Pixel 6 et 6 Pro. Depuis, chaque nouveau smartphone haut de gamme de la société a eu le droit à une version améliorée.