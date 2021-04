Nvidia dévoile Grace, son premier processeur ARM pour serveur

Nvidia a présenté aujourd’hui Grace, un nouveau processeur qui s’appuie sur l’architecture ARM et qui est destiné aux serveurs dans les data centers. Le nom est en hommage à Grace Hopper, une pionnière américaine dans l’informatique.

Grace, le nouveau processeur ARM de Nvidia pour les serveurs

Selon les dires de Nvidia, son processeur Grace multiplie par 10 les performances que l’on retrouve dans les serveurs les plus rapides d’aujourd’hui pour les charges de travail les plus complexes en matière d’intelligence artificielle et de calcul haute performance. Ce point va tout particulièrement intéresser certains secteurs, notamment ceux dans la recherche qui travaillent sur des superordinateurs. D’ailleurs, le Centre suisse de calcul scientifique a passé un accord avec Nvidia pour utiliser sa puce. Il en va de même pour le Laboratoire national de Los Alamos, qui dépend du département de l’Énergie des États-Unis.

La motivation derrière Grace était de produire un processeur qui peut se coupler étroitement avec les cartes graphiques d’aujourd’hui afin d’éliminer les goulots d’étranglement du système. Pour y parvenir, Nvidia a choisi l’architecture ARM et le système de mémoire LPDDR5x avec la technologie d’interconnexion NVIDIA NVLink de 4e génération. Ensemble, Nvidia affirme que cet écosystème offrira une efficacité énergétique 10 fois supérieure à celle de la mémoire DDR4 traditionnelle et une connexion record de 900 Go/s entre Grace et les cartes graphiques Nvidia sur le système. Cela permettra de multiplier par 30 la bande passante globale par rapport aux principaux serveurs actuels.

Il faudra être patient avant de réellement découvrir le processeur Grace de Nvidia. En effet, le groupe annonce qu’il sera disponible à partir de 2023.

Déjà un coup d’essai

Pour information, c’est le premier processeur ARM de Nvidia pour serveur, mais pas pour d’autres domaines. En effet, le groupe a déjà créé une puce ARM, la Tegra, qui équipe notamment la Nintendo Switch. En parallèle, il est bon de rappeler que Nvidia est en train de racheter ARM. Mais la société rencontre des problèmes pour faire valider le rachat à cause de diverses oppositions. Le montant est impressionnant : 40 milliards de dollars.