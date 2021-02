Microsoft et Google veulent aussi bloquer le rachat d’ARM par Nvidia

Microsoft et Google cherchent à leur tour à bloquer le rachat d’ARM par Nvidia. Les deux groupes rejoignent Qualcomm qui s’est manifesté à ce sujet il y a quelques jours en contactant les régulateurs dans les différentes régions du monde.

Microsoft et Google s’opposent au rachat d’ARM par Nvidia

Selon Bloomberg, Microsoft et Google ont les mêmes arguments que Qualcomm pour ce qui est du rachat d’ARM par Nvidia. Les sociétés s’inquiètent du futur contrôle des technologies d’ARM. Elles ont peur que Nvidia souhaite tout garder pour lui, là où les technologies sont aujourd’hui accessibles à tout le monde. Et autant dire que ce point est important, puisque les technologies d’ARM sont utilisées dans les puces de tous les smartphones. Certains groupes s’inquiètent par ailleurs d’une potentielle hausse de prix des licences une fois le rachat bouclé.

Nvidia doit obtenir le feu vert des régulateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et en Chine. Rien n’est fait pour l’instant. Mais Nvidia se veut plutôt confiant, malgré les craintes de Qualcomm, Google et Microsoft pour le rachat d’ARM. « Alors que nous avançons dans le processus d’examen, nous sommes convaincus que les régulateurs et les clients verront les avantages de notre plan visant à poursuivre le modèle de licence ouvert d’ARM et à assurer une relation de collaboration transparente avec les titulaires de licence d’ARM », a indiqué Nvidia dans un communiqué.

Pour rappel, Nvidia a annoncé l’acquisition d’ARM en septembre dernier. Le montant est colossal : 40 milliards de dollars.