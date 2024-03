La FTC s’apprêterait à attaquer TikTok en justice

Déjà sous pression et menacé d’interdiction aux Etats-Unis, TikTok pourrait bientôt se retrouver dans la ligne de mire de la puissante FTC (Federal Trade Commission). L’agence de contrôle du commerce serait en effet sur le point de mettre la dernière main à une enquête sur le réseau social chinois, et les conclusions ne seraient clairement pas favorables. TikTok devrait en effet être trainé en justice pour ses violations répétées des règles de confidentialité et de sécurité, notamment dans la gestion des données des enfants et adolescents, particulièrement nombreux sur la plateforme. TikTok n’aurait ainsi pas respecté la loi COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), qui est aussi au centre des accusations de nombre de politiques américains (démocrates comme républicains).

A travers TikTok, la Chine sous pression

La plateforme aurait aussi menti à ses utilisateurs américains en affirmant que la Chine n’avait pas accès à leurs données, ce qui après analyse des flux sortants de TikTok s’avère très probablement faux. La société aurait aussi violé les termes d’un accord signé en 2019 avec le régulateur, accord portant une nouvelle fois sur la confidentialité et la gestion des données utilisateurs. TikTok est donc attaqué de toutes parts aux Etats-Unis : après le vote de la chambre des représentants, les sénateurs américains examinent en ce moment même le projet de loi qui obligerait ByteDance, l’éditeur chinois de TikTok, à céder son réseau social sous peine d’interdiction de territoire.

Une plainte officielle de la FTC serait en quelque sorte un second clou dans le cercueil d’une entreprise qui semble ne plus avoir que quelques mois à vivre sous sa forme actuelle, c’est à dire en tant qu’entreprise chinoise qui ne rechigne pas à aspirer les données de ses utilisateurs américains afin de les transmettre aux services de renseignement de Pékin.