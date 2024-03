TikTok : le Sénat américain n’est pas pressé d’examiner le texte menaçant le blocage

Plusieurs sénateurs américains influents ont indiqué que la proposition de loi adoptée par la Chambre des représentants et qui menace TikTok d’interdiction ne serait pas examinée en urgence, ce qui laisse planer le doute sur ses chances de succès.

Interdiction ou non de TikTok ?

En cas d’adoption et de promulgation par le président américain Joe Biden, le texte contraindrait la maison mère de la plateforme, la société chinoise ByteDance, à vendre TikTok, sous peine de suspension de ses activités aux États-Unis.

Les élus à l’origine de la proposition s’inquiètent de l’éventuel accès des autorités chinoises aux données des utilisateurs américains de TikTok, ainsi qu’à sa capacité à faire de la propagande sur la plateforme.

Chuck Schumer, chef de file des démocrates, qui disposent d’une courte majorité avec l’appui récurrent des sénateurs indépendants, s’est refusé jusqu’ici à indiquer quand la proposition serait examinée. Concrètement, deux des trois voies possibles pour soumettre la proposition aux sénateurs sont encore ouvertes, à savoir une introduction par Chuck Schumer ou via l’une des commissions sénatoriales, cette dernière méthode étant souvent la plus chronophage.

Plusieurs sénateurs des deux bords ont déjà exprimé publiquement leur soutien à ce texte, et certains s’impatientent. « Pourquoi Chuck Schumer est-il plus prompt à demander des élections en Israël qu’en Chine communiste ? », a écrit sur X (ex-Twitter), la sénatrice républicaine du Tennessee Marsha Blackburn, accusant, à mots couverts, le sénateur de l’État de New York de sympathie envers les autorités chinoises.

Outre Chuck Schumer, d’autres élus de la chambre haute ont temporisé, plaidant pour un examen approfondi. « Mon vote va être déterminé par notre communauté du renseignement », a expliqué sur la chaîne Fox News le sénateur républicain de Louisiane John Kennedy. Il compte ainsi demander à Chuck Schumer « de solliciter les 17 agences américaines de renseignement pour qu’elles soient auditionnées à huis clos et [leur] disent si ces accusations sont fondées ».

Le sujet est sensible, à huit mois de l’élection présidentielle américaine, une interdiction de TikTok pouvant aliéner une partie du jeune électorat.