Samsung veut concurrencer Nvidia avec son processeur d’IA Mach-1

Samsung n’a pas froid aux yeux. Le géant sud coréen s’aventure sur le marché de l’IA avec un SoC baptisé Mach-1 destiné à concurrencer plus ou moins directement la plateforme Blackwell de Nvidia. Si l’on en croit Wccftech, il ne s’agirait pas pour Samsung de seulement mettre un pied dans le hardware pour l’IA mais bien de devenir l’un des leaders du secteur. La firme coréenne dispose d’un atout maitre avec ses puces mémoire à hautes performances, et serait prête à lancer Mac-1 dès l’an prochain. Pour parvenir à ce résultat, Samsung va mettre sur pied un laboratoire d’intelligence générale artificielle (AGI) entièrement dédié au développement du Mach-1. Les grandes manoeuvres s’annoncent…

Les ingénieurs de Samsung tiennent fièrement à bout de bras les wafers de Mach-1

Mach-1 plus fort que Blackwell ?

Le fabricant se positionne également sur le marché émergent du HBM3e (puces mémoires très hautes performances), dans le double objectif d’offrir une alternative crédible et compétitive à SK Hynix. et de doter son SoC d’IA d’une mémoire à large bande passante (HBM) capable de réduire très fortement les effets de goulots d’étranglement de données et de fonctionner avec un taux d’efficience énergétique largement supérieur aux solutions actuelles (Samsung annonce une amélioration d’un facteur 8). Les premiers prototypes du système Mach-1 seront prêts d’ici la fin de 2024, ouvrant ainsi la voie à un déploiement l’année suivante. A noter qu’une société coréenne (dont le nom n’est pas précisé) aurait déjà passé commandes de puces Mac-1 afin de réduire sa dépendance à Nvidia. Après le prometteur Groq, voilà donc Mach-1 : la concurrence s’intensifie sur le front du hardware pour l’IA, même si Nvidia semble pour l’heure intouchable. Mais pour combien de temps encore ?