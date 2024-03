Amazon France ne va pas réduire le délai de retour de 30 à 15 jours, contrairement à l’Allemagne

Amazon a prévu de réduire le délai de retour de 30 à 15 jours pour les électroniques et multimédias, mais cela ne concerne pas la France. En effet, la mesure a été annoncée initialement pour l’Allemagne et elle ne s’étendra pas dans le reste de l’Europe… pour l’instant du moins.

La nouvelle politique d’Amazon en Allemagne sera en place dès le 25 avril, comme l’explique le média allemand Der Spiegel. Cela concerne des produits électroniques comme les appareils photo, les routeurs et les ordinateurs. La réduction du délai d’annulation s’applique également aux jeux vidéo, aux Blu-rays, aux CD et aux fournitures de bureau. Par contre, les produits des marques Amazon comme les téléviseurs, les appareils Fire TV et autres tablettes ne sont pas concernés par la nouvelle politique de retour.

Vient donc maintenant le cas d’Amazon France. Le commerçant indique que rien ne bouge de notre côté : le délai de retour est toujours de 30 jours pour les produits évoqués auparavant et non 15 jours. C’est donc une bonne nouvelle pour les Français. Mais comme dit précédemment, il n’est pas impossible que la règle change à l’avenir et qu’Amazon France se calque sur la politique de la version allemande. Seul l’avenir nous dira ce qu’il en est.