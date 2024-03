[Màj] Facebook, Instagram et Threads connaissent une grosse panne

Accéder à Facebook, Instagram et Threads n’est actuellement pas possible à cause d’une importante panne sur les réseaux sociaux de Meta. Cela concerne aussi bien l’accès depuis le version Web que depuis les applications mobiles.

Grosse panne sur les réseaux sociaux de Meta

Comme le montrent les témoignages d’utilisateurs sur X (ex-Twitter), la panne de Facebook, Instagram et Threads est d’actualité depuis plusieurs dizaines de minutes maintenant. Il n’est pas précisé quel est l’origine du problème.

Facebook, Instagram, Threads sont MORT. ( et des bugs qui commencent à remonter sur whatsapp) Alors là… Meta au bout du rouleau…#instagramdown #metadown #facebookdown pic.twitter.com/Rl5xhRTSJn — Anis Ayari | Defend Intelligence (@DFintelligence) March 5, 2024

Le réflexe de tous les utilisateurs Instagram dès que l’application bug #instagramdown pic.twitter.com/qyL3PzJriT — YaPasRienLa (@YaPasRienLa09) March 5, 2024

Nous en train de réactualiser pour voir le #instagramdown est fini. pic.twitter.com/kAilH0zNeV — Gaël Vena (@GagsIV) March 5, 2024

Dans le cas d’Instagram, un message d’erreur apparaît. « Une erreur s’est produite et il est impossible de charger la page », peut-on lire. Un bouton « Actualiser la page » est présent, mais cela ne change rien. Sur Facebook, les utilisateurs sont carrément déconnectés.

Une panne similaire a eu lieu en 2021 sur les réseaux sociaux de Meta, lorsqu’un problème de configuration a empêché l’accès à Facebook, Instagram et WhatsApp pendant plusieurs heures.

Meta indique que la panne était réparée et que les services étaient en cours de restauration.