Facebook annonce une panne en cours pour Instagram, WhatsApp et Messenger

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger connaissent actuellement une panne, annonce le réseau social. Il s’agit de la deuxième panne lors de la même semaine. La première avait été massive, celle d’aujourd’hui semble plus être une perturbation qu’autre chose.

C’est sur Twitter que Facebook annonce la panne en cours :

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 8, 2021