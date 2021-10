Panne mondiale de Facebook : explications et excuses du réseau social

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont de retour après une longue panne mondiale qui a duré six heures ce 4 octobre 2021. Le réseau social a présenté ses excuses et a donné les premières explications.

Des explications pour l’importante panne de Facebook

La panne mondiale de Facebook est le résultat d’un changement de configuration des routeurs du groupe (et non d’un piratage ou d’une tentative d’accès aux données des utilisateurs). L’explication ne donne pas beaucoup de détails, mais il semble que les machines de Facebook n’étaient pas en mesure de communiquer entre elles. Facebook fait savoir que « cette perturbation du trafic réseau a eu un effet en cascade sur la façon dont nos data centers communiquent, entraînant l’arrêt de nos services ».

Tout est revenu à la normale en toute fin de soirée. Facebook en profite pour présenter ses excuses :

À toutes les personnes et entreprises du monde entier qui dépendent de nous, nous sommes désolés de la gêne occasionnée par la panne sur nos plateformes. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour rétablir l’accès, et nos systèmes sont maintenant de nouveau opérationnels. La cause sous-jacente de cette panne a également eu un impact sur de nombreux outils et systèmes internes que nous utilisons dans nos opérations quotidiennes, ce qui a compliqué nos efforts pour diagnostiquer et résoudre rapidement le problème.

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a également présenté ses excuses par le biais d’une brève publication. « Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont de nouveau en ligne. Nous sommes désolés pour la perturbation d’aujourd’hui. Je sais à quel point vous comptez sur nos services pour rester en contact avec les personnes qui vous sont chères », a-t-il écrit.

Une panne plus importante il y a deux ans

En tout cas, cette panne n’est pas la plus importante de Facebook. Le record fut en 2019 avec une indisponibilité pendant plus de 24 heures. Là encore, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger étaient hors-ligne. Cela s’explique par le fait que les plateformes s’appuient sur le même réseau.