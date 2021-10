Panne massive pour Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger

La semaine commence mal pour Facebook avec une importante panne qui touche l’ensemble de ses services, dont Instagram, WhatsApp et Messenger. Cela touche le monde entier.

Facebook ne rentre pas dans les détails en ce qui concerne la panne mondiale. Le service passe par Twitter pour évoquer le souci : « Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous nous efforçons de rétablir la situation aussi rapidement que possible et nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément ».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Le compte Twitter de WhatsApp partage un message similaire : « Nous sommes conscients que certaines personnes rencontrent des problèmes avec WhatsApp en ce moment. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale et nous enverrons une mise à jour ici dès que possible. Merci de votre patience ».

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021