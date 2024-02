Rachat de La Poste Mobile : Orange, Free et Bouygues Telecom sont candidats

Le rachat de La Poste Mobile se précise un peu plus, avec trois opérateurs qui sont intéressés : Orange, Iliad (maison-mère de Free) et Bouygues Telecom ont chacun déposé leurs offres. Ils valorisent l’opérateur entre 600 et 750 millions d’euros, selon Les Échos.

Des candidats pour racheter La Poste Mobile

La Poste a pris la décision de se séparer de son opérateur, dans lequel elle détient 51% des parts. Les 49% restantes sont entre les mains de SFR. Le MVNO (qui utilise le réseau de SFR) propose des forfaits depuis 2011 et compte à ce jour environ deux millions de clients. Il a l’avantage de connaître une croissance (+8%) et d’être rentable avec 48 millions d’euros d’Ebitda attendus cette année. Mais La Poste doit dégager du cash face au déclin de son métier traditionnel et au contexte macroéconomique tendu.

Qu’en est-il de SFR ? En tant que coactionnaire et fournisseur de réseau, l’opérateur de Patrick Drahi a un droit d’agrément sur le futur acheteur, ce qui lui donne un pouvoir de véto. Il dispose aussi d’un droit de préemption : s’il l’exerce, SFR pourra passer en priorité et racheter les parts de son partenaire.

Mais il se trouve que SFR pourrait également profiter de l’occasion pour vendre ses parts. Ainsi, Orange, Iliad/Free ou Bouygues Telecom pourrait mettre la main sur 100% de La Poste Mobile et non 51%. SFR cherche à se désendetter et cette opération pourrait donc l’aider. Naturellement, une vente complète aurait un impact sur le réseau utilisé par les clients de La Poste Mobile.

La Poste est très attentive au fait que la marque La Poste Mobile continue d’exister et soit toujours distribuée dans les 7 000 bureaux de postes.