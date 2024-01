La Poste veut vendre ses parts dans son opérateur La Poste Mobile

En 2011, La Poste a lancé son propre opérateur virtuel (MVNO) qui a pour nom La Poste Mobile. Le groupe a une part de 51% au capital et SFR a les 49% restants. Aujourd’hui, La Poste cherche à vendre tout ou une partie de ses parts selon les informations des Échos.

La Poste a confirmé « avoir entamé une réflexion sur l’évolution du capital de La Poste Mobile ayant pour objectif de valoriser la réussite de la marque, leader du marché français des opérateurs virtuels, et d’accélérer son développement ». Mais « si cette évolution se confirme », l’opérateur gardera son identité et sera toujours disponible dans les 7 000 bureaux de poste. Le MVNO compte plus de 2,3 millions de clients, soit une part de marché de 4%, ce qui fait de lui le cinquième opérateur télécom mobile français.

Si tout se passe bien, la vente se fera d’ici l’été. Il se trouve qu’elle est suivie de très près dans le petit monde des télécoms français. « C’est le dernier grand MVNO du marché français », explique une source des Échos. Et le dossier a aussi une connotation politique : « En cas de vente, le ministre des Télécoms devra autoriser l’opération, car cela équivaudrait à une privatisation », indique une autre personne proche du dossier.

L’aval de SFR est nécessaire

Pourquoi cette vente des parts dans La Poste Mobile ? Il s’agit surtout de récolter les fruits d’une diversification réussie. En 2024, l’Ebitda de La Poste Mobile devrait atteindre 48 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires de 336 millions d’euros. Le groupe ne donne pas de chiffre sur la valorisation attendue. En appliquant un multiple entre 4 et 5, les parts de La Poste pourraient toutefois être valorisées entre 600 et 750 millions d’euros.

Dans tous les cas, une telle vente nécessite l’aval de SFR. Il dispose d’un droit d’agrément sur le futur acheteur qui lui donne un pouvoir de véto. SFR dispose aussi d’un droit de préemption : s’il le souhaite, il pourra acheter les parts de La Poste en priorité.

Quels sont les candidats pour un rachat des parts de La Poste Mobile ? SFR et Bouygues Telecom sont annoncés comme étant les favoris. Ce serait moins probable du côté de Free et d’Orange.