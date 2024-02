Google One atteint les 100 millions d’abonnés et mise sur l’IA

Google One a atteint un cap notable : celui de 100 millions d’abonnés. Sundar Pichai, le patron de Google, a annoncé la nouvelle par le biais d’un message posté sur X (ex-Twitter).

100 millions d’abonnés pour Google One

L’idée de Google One est de proposer un abonnement regroupant différents services. On retrouve du stockage en ligne, des fonctionnalités de retouches supplémentaires sur Google Photos, un accès à un VPN, un partage entre plusieurs utilisateurs et une surveillance du dark web.

Le premier prix est de 1,99€/mois ou 19,99€/an avec 100 Go de stockage. Il y a aussi une offre avec 2 To à 9,99€/mois ou 99,99€/an. Un autre abonnement est AI Premium. Il a été révélé hier et coûte 19,99$/mois. Comme le nom l’indique, il est question d’intelligence artificielle.

L’abonnement donne accès à Gemini Advanced et à Gemini dans Google Workspace, qui comprend les options d’aide de rédaction sur Gmail, d’organisation sur Google Slides et de visualisation sur Google Sheets.

Sundar Pichai évoque justement ce point dans son message. « Nous venons de franchir le cap des 100 millions d’abonnés à Google One ! Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée avec notre nouveau forfait AI Premium (lancé hier) qui offre des fonctionnalités d’IA comme Gemini Advanced, ainsi que Gemini dans Gmail, Docs et d’autres encore à venir ».

Cette annonce du cap des 100 millions d’abonnés pour Google One intervient quelques jours à peine après celui pour YouTube Premium et YouTube Music.