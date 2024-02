YouTube Premium et Music atteignent les 100 millions d’abonnés

YouTube franchit un cap aujourd’hui en annonçant avoir 100 millions d’abonnés pour ses abonnements Premium, qui vient notamment retirer les publicités, et Music, son service de streaming musical.

Il y a un élément important à prendre en compte avec la donnée de Google : les 100 millions comprennent ceux qui sont avec l’essai offert. Rien ne dit que les personnes dans cette situation vont obligatoirement prendre l’abonnement payant à l’arrivée.

Sur son blog, YouTube indique :

En 2015, nous étions convaincus qu’il existait un intérêt pour une expérience YouTube qui profiterait non seulement à nos utilisateurs, mais aussi à la communauté des créateurs et des artistes, et nous avons annoncé un nouveau service d’abonnement ainsi qu’une toute nouvelle application, YouTube Music. Cette offre a été conçue pour les mélomanes et les fans de YouTube qui souhaitaient avoir plus de choix dans la manière dont ils passaient du temps sur YouTube, en leur permettant de profiter de YouTube sans interruption, sans lecture en arrière-plan et sans téléchargement, ainsi que d’un service musical complet avec le plus grand catalogue du monde. En cours de route, nous avons beaucoup appris, effectué quelques changements (et même changé de marque), élargi nos offres et nos plans, et rendu YouTube Music et Premium disponibles dans plus de 100 pays et régions.