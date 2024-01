PayPal décide de licencier près de 2 500 personnes, soit 9% de son effectif

Ça continue pour les suppressions d’emplois dans le milieu de la tech, avec PayPal annonçant se séparer d’un peu moins de 2 500 employés. Cela représente 9% de l’effectif. Alex Chriss, le patron du service de paiement, l’a annoncé aux équipes avec un mémo interne. Celui-ci a été rendu public.

Nouvelle suppression d’emplois chez PayPal

Les réductions affecteront à la fois les fonctions existantes et les postes pour lesquels PayPal avait prévu d’embaucher, et s’étaleront sur toute l’année, a écrit Alex Chriss. Les employés concernés seront informés d’ici la fin de la semaine.

L’annonce du jour intervient un an, quasiment jour pour jour, après le lancement d’une première vague de licenciements, qui avait touché 7% du personnel, soit 2 000 personnes, à l’époque.

Dans la lettre du jour, Alex Chriss a justifié cette réorganisation par la nécessité pour PayPal de gagner en « efficacité » et d’« automatiser », ainsi que de « réduire la complexité et les doublons ». Le groupe fait face à une concurrence féroce dans le secteur des paiements en ligne, notamment venue de Google Pay et Apple Pay, qui s’appuient sur des groupes incomparablement plus grands et plus diversifiés que PayPal. Il subit aussi le contrecoup de la normalisation post-pandémie, après avoir connu l’euphorie en 2020 et 2021 grâce à l’accélération des ventes en ligne.

Les investisseurs de longue date s’inquiètent des marges, jugées insuffisantes. Au troisième trimestre 2023, le dernier pour lequel le groupe a publié ses comptes, la marge opérationnelle s’est contractée par rapport à la même période de l’année précédente.