eBay prévoit de licencier un millier d’employés, soit 9% de ses effectifs

2024 ressemblera beaucoup à 2023 ; eBay a annoncé il y a quelques heures un plan de licenciement de 1000 employés, ce qui représente environ 9% de l’effectif total de l’a société. Le géant de la vente en ligne entre particuliers justifie cette décision par la situation économique difficile, un argument qui aura sans doute du mal à passer auprès des personnes concernées sachant qu’eBay a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars et des bénéfices de 1,3 milliard de dollars… sur le seul troisième trimestre 2023 (les résultats sont à venir pour le Q4).

Malgré ces excellents résultats, eBay s’est fendu d’une note informative qui a été envoyée à tous ses employés: « Malgré les pressions extérieures, comme l’environnement macroéconomique difficile, nous savons que nous pouvons être meilleurs grâce aux facteurs que nous contrôlons. Même si nous progressons par rapport à notre stratégie, nos effectifs globaux et nos dépenses ont dépassé la croissance de notre entreprise ». Les licenciements utilisés comme levier pour baisser les coûts et augmenter les bénéfices d’une entreprise déjà en très bonne forme, voilà qui rappelle nombre de plans sociaux annoncés en 2023 ainsi qu’au début de cette année.

eBay rejoint donc Amazon, Google , Discord, Duolingo, Pixar, Unity et TikTok dans la liste (toujours en cours) des entreprises qui ont licencié du personnel sur le mois de janvier 2024. A ce rythme, 2024 sera en fait même pire que 2023 (et à vrai dire, on ne pensait pas cela possible…).