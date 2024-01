Riot Games (League of Legends) licencie 530 employés, soit 11% de son effectif

Riot Games, qui a notamment développé League of Legends, s’ajoute à la liste des sociétés qui ont décidé de licencier en ce début de 2024. Le groupe a pris la décision de se séparer de 530 personnes, ce qui représente 11% de son effectif.

Nouvelle vague de licenciements, cette fois chez Riot Games

« Je sais que c’est une nouvelle terrible à entendre, et particulièrement difficile pour ceux qui vont nous quitter. À tous les Rioters licenciés, nous sommes profondément désolés d’en arriver là », déclare Dylan Jadeja, le patron de Riot Games. « En tant que directeur général, je suis responsable des changements que nous opérons et de la direction que nous prenons pour l’avenir ».

De plus, Riot Games a annoncé qu’il mettait fin à son label d’édition, Riot Forge, qui a travaillé sur six titres, dont Bandle Tale : A League of Legends Story, dont la sortie est prévue pour le 21 février. Dans leur lettre commune aux joueurs, Dylan Jadeja et le co-président Marc Merrill ont décrit Forge comme « une expérience pour voir ce qui se passerait si les Rioters s’associaient à leurs développeurs indépendants préférés », mais maintenant « il est temps de se recentrer » sur leurs projets internes. Forge cessera ses activités une fois la publication de Bandle Tale terminée.

Les dirigeants ont également admis que leur jeu de cartes à collectionner numérique, Legends of Runeterra, n’a pas connu un succès financier suffisant depuis son lancement en 2020. Dans l’espoir de rendre ce titre plus durable, l’équipe de développement sera réduite et se concentrera sur le mode de jeu solo « The Path of Champions », plus populaire.

Il faut savoir que l’année 2023 a compté environ 9 000 licenciements dans le secteur du jeu vidéo. Ce fut massif, avec notamment 900 départs chez Unity et Embracer Group, plus de 1 000 employés chez Electronic Arts ou encore Epic Games qui s’est séparé de 830 personnes.