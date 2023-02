PayPal annonce le licenciement de 2000 employés

PayPal se rajoute à la (très) longue liste des grosses sociétés de la tech qui « dégraissent » leur personnel. Après Microsoft, Amazon, Meta, Twitter, IBM ou bien encore Google, c’est donc au tour de PayPal d’annoncer un plan de licenciement massif : « Nous allons réduire notre effectif mondial d’environ 2000 employés à temps plein, ce qui représente environ 7 % de notre effectif total » a ainsi déclaré Dan Schulman, le CEO de PayPal, dans un mail adressé hier soir aux employés. Bloomberg estime que cette réduction drastique de la masse salariale pourrait permettre d’économiser pas moins d’1,3 milliards de dollars dès cette année, de quoi sans doute « lisser » des performances assez ternes depuis quelques trimestres.

Comme souvent en ce cas, le contexte mondial, et donc la crise inflationniste, sont évoqués pour expliquer ces décisions toujours dures. Dan Schulman explique que PayPal avait déjà commencé depuis plusieurs mois à se restructurer pour réduire ses coûts, mais ces efforts n’auraient donc pas suffi. « Nous devons continuer à changer à mesure que notre monde, nos clients et notre environnement concurrentiel évoluent » conclut Schulman. On en oublierait presque que le volume des paiements sur PayPal n’a cessé de croître en 2022, soit 1400 milliards de dollars sur l’année écoulée et +9,6%. Alors certes, la croissance de PayPal n’est plus celle d’il y a 5 ans, mais le géant du paiement en ligne n’est pas vraiment dans le rouge…