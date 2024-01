[Test] Station solaire Sunity avec batterie : une solution économique et simple à mettre en place (+ code promo)

Il existe aujourd’hui de nombreuses raisons d’investir dans une solution solaire, que ce soit pour lisser sa facture énergétique, participer à l’essor d’une ENR importante dans le mixe énergétique à l’ère du réchauffement climatique, pour être moins dépendant du réseau électrique central, et sans doute pourrait-on trouver bien d’autres justificatifs encore, du moins rationnel au mieux fondé au plan technique et scientifique. Ici à KultureGeek, on s’est donc dit que l’on ne pouvait pas passer à côté de la tendance du moment, d’autant que le prix des panneaux solaires a largement chuté ces dernières années. Outre cette baisse bienvenue des tarifs qui rend le solaire (presque) accessible à tous, il existe désormais des solutions « plug n play » à la portée des moins bricoleurs d’entre nous ; de fait, le solaire n’est plus aujourd’hui simplement l’affaire de bidouilleurs-bricolos passionnés de sobriété énergétique : n’importe qui peut installer une station solaire dans son jardin, sachant que nombre de ces stations disposent aussi d’une batterie pour le stockage énergétique en option. Le temps du solaire réservé à une « élite » de « connaisseurs » est bel et bien révolu. On a donc voulu en avoir le cœur net, et quoi de mieux pour mettre les points sur les « i » que le test (non sponsorisé) d’une station solaire Sunity 850 W avec stockage 1 kWh ? Alors c’est parti…

A la découverte de la station Solaire Sunity

Le colis arrive sur palette, et est plutôt imposant. Il contient deux grands panneaux photovoltaïques de 1,76m x 1,08m (pour un poids total de 75kg).

La station solaire est ici constituée de cinq cartons, d’un côté les deux panneaux avec les supports et de l’autre côté les câbles, le hub pour la batterie et la batterie.

Les panneaux solaires



Les panneaux photovoltaïques de 425Wc chacun sont de marque Trina Solar, une marque référence dans le monde des panneaux solaires depuis 1997.

Nous disposons de panneaux solaires monocristallins dotés de 144 demi-cellules chacune, intégrant la technologie TopCon avancée. Cette dernière, une évolution de la technologie PERC (Passivated Emitter Rear Contact), se distingue par l’utilisation d’une couche d’oxyde à effet tunnel. Cette innovation optimise le contact arrière de la cellule, réduisant ainsi les pertes de production et augmentant la capacité d’absorption lumineuse, offrant une efficacité supérieure aux cellules PERC traditionnelles.

Ce qui caractérise particulièrement ces panneaux, c’est leur conception bifaciale. Les cellules photovoltaïques sont encapsulées entre deux plaques de verre, leur permettant de produire de l’énergie à la fois sur leur face avant et arrière. Bien que cette configuration ne double pas la production, elle offre néanmoins un gain de rendement significatif, pouvant varier entre 5 et 30%.

Il est important de noter que l’efficacité des cellules bifaciales (capables de capturer la lumière des deux côtés) est optimale dans des conditions spécifiques, telles que sur une terrasse claire ou réfléchissante. Cette particularité permet de récupérer jusqu’à une centaine de Watts supplémentaires en journée (127W par panneau), un avantage non négligeable. Pour maximiser ce bénéfice, envisager l’ajout d’un sol clair peut être une option intéressante.

Quant à la durabilité, le fabricant assure une garantie de 25 ans pour le panneau, avec une performance garantie pendant 30 ans. En somme, nous sommes en présence de l’un des panneaux les plus performants et innovants disponibles sur le marché.

Du point de vue esthétique, ces panneaux présentent une apparence totalement noire, donnant une élégance certaine à l’ensemble. La transparence entre les cellules donne un aspect découpé lorsque les panneaux sont en plein soleil.

Les cellules laissent passer la lumière entre elles (vu du dessous)

Le micro-onduleur Hoymiles



Dans notre installation, nous utilisons un onduleur de la marque Hoymiles, plus spécifiquement le modèle HMS-800-2T. Ce dernier jouit d’une réputation solide dans le secteur, étant fréquemment choisi pour de nombreuses stations solaires.

Cet onduleur peut délivrer une puissance de 800W, ce qui s’avère amplement suffisant pour notre installation équipée de deux panneaux. Il est essentiel de comprendre que, malgré une capacité théorique de 850Wc (2 x 425W), la production réelle oscille généralement entre 700 et 760W. Avec des panneaux bifaciaux, cette valeur peut augmenter, atteignant entre 800 et 900W réels. Ainsi, le choix du modèle HMS-800-2T de Hoymiles nous semble parfaitement adapté.

Il est important de garder à l’esprit qu’un onduleur avec une capacité d’entrée trop élevée a également tendance à s’activer avec une puissance plus importante. Cela peut entraîner une perte d’efficacité lors de la capture des premiers et derniers rayons de soleil.

Le Smart PVhub et la batterie Zendure (Option)



L’objectif principal de ces kits solaires est de réduire, voire d’annuler, votre consommation électrique de base, ce qu’on appelle le talon, et même plus en fonction de la puissance installée.

Le défi réside souvent dans la difficulté à consommer toute l’énergie produite, et il est regrettable de devoir réinjecter l’électricité excédentaire dans le réseau sans contrepartie. Pour pallier ce problème, Sunity propose un kit avec batterie Zendure de 1kWh (référence AB1000). Cette batterie se place entre le panneau solaire et l’onduleur, agissant comme un réservoir d’énergie. Ainsi, l’électricité générée durant la journée peut être stockée et utilisée le soir, après le coucher du soleil, permettant ainsi de ne perdre aucun électron.

À la différence de la concurrence (Anker par exemple), Zendure a choisi de séparer les composants intelligents de la batterie dans un hub qui ressemble beaucoup à un micro-onduleur. Cette conception permet d’empiler plusieurs batteries tout en utilisant un seul boîtier de contrôle. De plus, l’absence d’électronique dans chaque module peut potentiellement prolonger leur durée de vie.

Chaque module de batterie Zendure est équipé de 1kWh d’énergie stockée (960wh exactement) utilisant la chimie LFP. Un atout majeur réside dans leur nombre de cycles de charge, s’élevant à 6000. Cela contribue à réduire le coût du kWh stocké à environ 15/16 centimes, un tarif nettement inférieur à celui du tarif de base d’EDF.

Ici nous sommes très loin de la power station Anker Solix C1000 que nous avons testé dans nos colonnes. Alors que cette dernière offre de nombreuses connectiques, cette batterie suit une approche différente. Son objectif principal n’est pas de fournir une batterie nomade polyvalente pour connecter une multitude d’appareils. Au contraire, elle est conçue spécifiquement pour stocker l’énergie produite directement par les panneaux solaires.

Installation de la station solaire Sunity

Montage des panneaux solaires

Chaque panneau de notre kit solaire de 850Wc occupe une superficie d’environ 1m x 1,76m, ce qui totalise 3,5m x 1m au sol. Il est essentiel de considérer cet encombrement avant l’achat, surtout si votre espace extérieur est limité. Par ailleurs, une installation murale des panneaux est également envisageable.

La première étape consiste à assembler le support, composé de quatre éléments distincts, ce qui devrait être assez simple. Les vis pré-installées nécessitent d’être retirées avant l’assemblage.

Le support du Sunity se compose de montants en aluminium laqué noir, à la fois robustes et pré-percés pour une installation au sol ou sur un mur. Pour l’assemblage, il suffira d’une clé Allen et d’une clé de 13 pour le serrage.

Le montage se fait en assemblant les montants, en vissant, puis en serrant fermement. À l’arrière, deux tubes se superposent, permettant de régler l’angle d’inclinaison du panneau.

Ce support ajustable est crucial pour optimiser la production d’énergie solaire tout au long de l’année, en ajustant l’angle des panneaux en fonction de la position saisonnière du soleil. Contrairement aux panneaux fixes, ce système permet d’aligner les panneaux perpendiculairement aux rayons solaires, maximisant ainsi l’efficacité. Les différents angles d’inclinaison sont d’ailleurs indiqués sur le support.

Une fois assemblé, le support se révèle solide et stable. L’utilisation du carton d’emballage lors du montage, comme suggéré dans la notice, aide à préserver la peinture.

La dernière étape consiste à installer le panneau photovoltaïque sur le support. Bien que cette opération puisse se faire seul, il est recommandé de la réaliser à deux pour plus de facilité. Le panneau est fixé au support à l’aide de quatre attaches.

Et voilà, nos panneaux solaires Sunity sont désormais installés.

Connexion des panneaux sans batterie

Si vous achetez un kit solaire Sunity sans batterie, la connexion des panneaux à votre installation électrique devrait être très rapide.

Il suffira de clipser les câbles du panneau solaire sur le micro-onduleur, puis de brancher le micro-onduleur sur une prise extérieure. Le micro- onduleur sera a fixé sous le panneau solaire. Précisons, que l’ensemble est totalement étanche.

Le micro-onduleur est équipé d’une prise supplémentaire destinée à l’ajout d’un kit d’extension. Cette fonctionnalité permet de connecter plusieurs panneaux, jusqu’à 2, 3, ou même 4 stations solaires, tout en se branchant sur une unique prise secteur de la maison.

Sunity inclus dans son kit sans batterie, une pris connectée que nous n’avons pas pu tester puisque seulement disponible avec le kit sans batterie.

Connexion des panneaux avec batterie

Si vous optez pour un kit solaire avec batterie, il faudra vous organiser différemment. En effet, le hub qui s’occupe de la gestion de la batterie devra être intercalé entre les panneaux solaires et le micro-onduleur. Le hub, ainsi que la batterie, devront être placés à l’abri des rayons du soleil, n’envisagez donc pas de les mettre sous les panneaux. Sunity propose dans son kit une rallonge de 3 mètres pour déporter ces éléments. Nous avons trouvé cela un peu court, heureusement le fabricant propose des rallonges de 10 ou 20m sur son site.

En dehors de cette contrainte, rien de bien compliqué. Vous n’aurez qu’à clipser les câbles des panneaux sur le hub, puis clipser les câbles du hub sur le micro-onduleur et pour finir le câble du micro-onduleur sur la prise. Un câble supplémentaire relie le hub à la batterie.

A tout moment vous pourrez ajouter de nouvelles batteries à l’installation, jusqu’à 4.

En seulement 20 minutes

L’ensemble du processus d’installation est rapide, ne nécessitant qu’environ vingt minutes. L’élément crucial est de choisir un emplacement bien ensoleillé pour les panneaux, de préférence orienté plein sud et dépourvu d’ombre, pour maximiser l’efficacité de la production solaire. Dans notre cas, la station a été installée sur des graviers, devant l’entrée de la maison.

Précisons qu’aucun système de lestage n’est inclus dans le kit. Il sera donc nécessaire soit d’ajouter des dalles en béton, similaires à celles utilisées pour les terrasses ou les allées, en les plaçant sur les barres du support, soit de fixer directement le support au sol. Nous avons opté pour de grosses pierres.

Nous sommes enfin prêts à produire de l’électricité !

L’application compagnon Zendure

Avant de pouvoir utiliser l’application, il va falloir allumer le Smart PVhub. Le panneau frontal du boîtier est assez intuitif. Il est équipé de trois indicateurs lumineux qui renseignent sur l’état général du système, la connectivité Wifi et l’état de charge de la batterie. Pour une interaction simplifiée, un bouton vert unique est présent, permettant à la fois d’activer et de configurer l’appareil.

Après l’activation de l’appareil, la phase de configuration débute avec son application mobile Zendure disponible gratuitement sur Android et iOS. La première étape consiste à créer un compte utilisateur.

L’ajout du matériel se fait facilement en sélectionnant l’icône « + » située en haut à droite de l’interface. Zendure offrant une gamme étendue de solutions de stockage, il est nécessaire de faire défiler la liste pour sélectionner le SolarFlow.

Pour activer l’appairage Wifi du Hub, il suffit de maintenir le bouton vert enfoncé pendant 3 secondes. Une fois le Zendure SolarFlow détecté, il est possible de configurer la connexion Wifi, bien que le système puisse également se connecter via Bluetooth. La connexion Wifi offre l’avantage de pouvoir suivre le système à distance, ce qui est nettement plus pratique.

Il est à noter que le Wifi doit être en 2,4Ghz. Après l’établissement de la connexion, on peut nommer le système selon son choix.

Dans l’interface principale de l’application, on retrouve le matériel ajouté. En cliquant dessus, on accède aux options de configuration, comme le choix de la marque de l’onduleur, compatible avec la majorité des fabricants de micro-onduleurs du marché. En cas d’absence de la marque désirée dans la liste, il est possible de sélectionner l’option “Autre”. La puissance du micro-onduleur doit être spécifiée, information généralement indiquée sur son étiquette.

Un des avantages du système connecté est sa capacité à recevoir des mises à jour logicielles pour corriger des bugs ou améliorer la gestion d’énergie.

L’application permet de régler différents paramètres du Zendure SolarFlow, comme les seuils de charge et décharge de la batterie. Bien que l’interface soit intégralement traduite en français, elle peut présenter quelques petites erreurs de traduction.

L’écran principal de l’équipement offre un bouton dédié à la gestion de l’énergie, permettant de choisir entre différents modes de charge de la batterie ou de définir des créneaux horaires spécifiques pour l’envoi de l’électricité au domicile, selon les habitudes de consommation. Un mode supplémentaire permet d’ajuster la distribution d’énergie en fonction de la consommation d’appareils spécifiques branchés sur des prises connectées Zendure.

L’application fournit une interface graphique claire et détaillée. Elle montre par exemple comment la production solaire est utilisée pour charger la batterie, et comment cette dernière prend le relais pour alimenter la maison une fois la production solaire interrompue.

Enfin, en cliquant sur l’icône de la batterie, on peut consulter des informations essentielles telles que son niveau de charge et sa température.

La réglementation pour les stations solaires plug and play

Un atout majeur des stations solaires plug and play réside dans sa simplicité d’installation, ne requérant pas de démarches administratives complexes. Lorsque les panneaux sont posés au sol ou installés à une hauteur inférieure à 1m80, il n’est pas nécessaire d’effectuer une déclaration préalable en mairie (DP).

La seule procédure à suivre est la conclusion d’une Convention d’Autoconsommation Sans Injection (CACSI) avec Enedis, l’opérateur gérant le réseau électrique national. Ce processus est aisément réalisable en ligne sur le site Enedis. Grâce aux instructions fournies par Sunity, compléter cette déclaration ne vous prendra pas plus de 10 minutes.

Les panneaux solaires plug and play sont-ils rentables ?

Rentabilité des panneaux solaires Sunity

L’évaluation de la rentabilité des panneaux solaires Sunity, proposés actuellement à 1244€ (sans code promo) pour un kit de deux panneaux bifaciaux (sans batterie) d’une puissance totale de 850Wc (dont 254Wc à l’arrière), nécessite une analyse détaillée. À titre de référence, le tarif de base de l’électricité est fixé à 0,2471€/kWh au 1er févier 2024 (augmentation de 8,6%).

Nous l’avons dit plus haut, malgré une capacité théorique de 850Wc (2 x 425W), la production réelle oscillera entre 700 et 760W. Avec des panneaux bifaciaux, cette valeur devrait être entre 800 et 900W réels ce qui représente approximativement 1250 kWh par an.

Avec le coût actuel de l’électricité à 0,2471€/kWh, les économies annuelles réalisées grâce à ce système de panneaux solaires peuvent être calculées. En multipliant le total annuel de kWh produits par le tarif de l’électricité, on obtient une économie d’environ 309€ par an (1250 kWh x 0,2471€/kWh).

En considérant le coût initial d’achat des panneaux à 1244€, il faudra 4 ans (1244€ / 309€ par an) pour amortir le coût initial des panneaux. Pas mal pour une installation qui est garantie 25 ans.

Il est important de noter que cette estimation ne prend pas en compte l’augmentation prévue des tarifs de l’électricité. Cependant, avec la hausse des tarifs de l’électricité chaque année, la rentabilité des panneaux solaires pourrait s’avérer encore plus attractive à long terme. De plus, l’aspect environnemental et la contribution à la réduction de l’empreinte carbone ajoutent une valeur immatérielle importante à cet investissement.

Voici un tableau de rentabilité selon le nombre de panneaux achetés et l’utilisation de l’électricité produite. Au plus vous utiliserez l’électricité produite par vos panneaux, au plus vite votre installation sera rentable.

Rentabilité de la batterie Sunity

Avec 6000 cycles de charge et décharges annoncés, l’achat d’une batterie chez Sunity est-elle rentable ? La réponse est OUI.

Pour analyser sa rentabilité, prenons en compte le prix actuel de l’électricité, fixé à 0,2471€ par kWh. Sur la durée de vie de la batterie, avec ses 6000 cycles de 1 kWh (ensuite la batteries aura moins de capacité mais toujours utilisable), le total de l’électricité stockée et restituée peut être évalué à 1482,6€ (6000 cycles de 1 kWh x 0,2471€/kWh) soit un gain de 482,6€.

En comparaison, le coût de la batterie, proposé à 999€ (hub + batterie), semble particulièrement attractif. Si l’on prend en compte uniquement les économies réalisées grâce au stockage de l’électricité, la batterie s’amortirait ainsi en moins de sa durée de vie estimée, représentant un investissement rentable.

Il est important de souligner que cet investissement est d’autant plus pertinent dans le contexte d’une augmentation prévisible des tarifs de l’électricité au fil des années.

Pour les mêmes raisons, l’offre avec 2 batteries (+ hub) à 1799€ est encore plus rentable. Le total de l’électricité stockée et restituée peut être évalué à 2965,2€ (2 x 6000 cycles de 1 kWh x 0,2471€/kWh) soit un gain de 1166,2€ au prix de l’électricité le 1er févier 2024.

Code promo Sunity

A l’occasion de ce test, nous avons demandé à Sunity s’il était possible de proposer une réduction pour nos lecteurs. Avec le code SUNITY_KULTUREGEEK vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur tout les kits (avec sous batterie), même durant cette période de soldes.

Conclusion

Rentable, c’est le maitre mot de la solution 2 panneaux + batterie(s) de Sunity, (ou kit 2 panneaux sans batterie) et à l’heure où les coûts de l’énergie ne cessent de flamber (bien au delà de l’augmentation moyenne des revenus des ménages), cette rentabilité est un réel atout, d’autant que malgré ses dimensions qui en imposent, la station solaire de Sunity reste relativement simple à installer (pas plus d’une vingtaine de minutes à deux pour l’installation des panneaux et de la batterie). Les gains financiers sont donc réels, et surtout rapide : il ne faudra qu’une poignée d’années pour rentrer dans son investissement initial, une promesse alléchante qui se double ici d’une sécurité supplémentaire, soit une garantie de 25 ans qui rassure sur la longévité de l’installation et permet de voir sur le long terme. Le paramétrage de l’installationet le suivis de production via l’app dédiée, plutôt bien fichue (Android et iOS) est l’autre bon point du kit solaire Sunity. Bref, pour toutes les raisons énoncées en introduction de ce long test – lissage de sa facture énergétique, participation à l’essor d’une ENR importante dans le mixe énergétique, moindre dépendance au réseau électrique central – la station solaire Sunity nous apparait comme une réponse adéquate et vraiment performante. A vous de faire vos choix.

Avec le code SUNITY_KULTUREGEEK

– Kit avec 1 panneau sans batterie soit 425 W à602 € au lieu de 669 €

– Kit avec 2 panneaux sans batterie soit 850 W à 1119 € au lieu de 1244 €

– Kit avec 3 panneaux sans batterie soit 1275 W à 1637 € au lieu de 1819 €

– Kit avec 4 panneaux sans batterie soit 1700 W à 2154 € au lieu de 2394 €

– Kit avec 2 panneaux (850w) avec 1 batterie (1 Kwh) à 1799 € au lieu de 1999 €

– Kit avec 2 panneaux (850w) avec 2 batteries (2 x 1 kwh) à 2339 € au lieu de 2599 €