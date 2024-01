[Prise en main] Anker Solix C1000 : une batterie 1KWH/1800W multi-usages et très efficace

L’énorme batterie externe Anker SOLIX C1000 (13 kilos tout de même sur le balance) impressionne par ses dimensions, mais ce gabarit hors norme a une véritable justification : cette mini-station électrique transportable fournit en effet une puissance de 1800W/1KWH et dispose d’une foultitude de prises et de ports lui garantissant des usages variés. Elle dispose aussi d’atouts spécifiques qui lui permettent d’assurer un peu plus qu’un gros stock d’énergie pour un week-end nature, même si son usage principal sera sans doute celui d’une virée de quelques jours loin de tout réseau électrique (camping sauvage, week-end fermier dans une bâtisse sans réseau, etc…).

Anker Solix C1000 : de l’autonomie à revendre

Mais au fait, à quoi correspond la puissance électrique de l’Anker SOLIX C1000 dans les usages quotidiens ? Dans le cadre de notre test, nous l’avons utilisé essentiellement comme une batterie d’alimentation pour le MacBook Air qui me sert à écrire mes articles quotidiens. Les mesures donnent une perte de 5% de capacité électrique toutes les 1h30 d’usage de l’ordinateur, soit 30 heures d’autonomie assurée pour le MacBook Air. Si l’on y rajoute les 20 heures d’autonomie du MacBook Air lui-même une fois rechargé à bloc (soit 50 heures d’autonomie avec les 30 heures de la batterie), cela signifie qu’il est possible de partir une bonne semaine dans un endroit sans réseau électrique tout en gardant la capacité d’utiliser son ordinateur quotidiennement. Et comme il est bien rare que l’on passe ses vacances 7 heures par jour devant son ordinateur, l’autonomie réelle pour ce type d’usage avoisinera plutôt les deux semaines…

Elle a même des poignées

Le combo gagnant : Solix C1000 + panneaux solaires

Mieux encore, il est possible de raccorder des panneaux solaires à l’Anker SOLIX C1000 (un câble d’alimentation prévu à cet effet est fourni avec la batterie), et dans ce cas, la limite de temps disparait, sachant que la Solix recharge ses accumulateurs LFP à la vitesse de l’éclair grâce à la technologie la technologie HyperFlash, soit 58 minutes (lorsque la batterie est reliée au réseau grâce a la technologie ). Nous n’avons pas mesuré le temps de recharge avec des panneaux solaires, mais la batterie accepte jusqu’à 600w max en courant continu, le temps de recharge serait alors doublé (ce qui reste toujours assez court). Évidemment encore, l’autonomie proposée variera énormément selon le nombre d’appareils alimentés par la batterie et la consommation électrique de ces derniers. Les mesures ci-dessus effectuées avec un seul ordinateur sont à diviser par deux si deux micros sont chargés en même temps, et l’on réduira encore le temps de charge si l’on y ajoute un iPhone… ou un barbecue électrique… Avec certains appareils (une tondeuse par exemple), l’autonomie baissera drastiquement, parfois jusqu’à une petite heure. Tout est fonction ici de la consommation de l’appareil exprimée en KWH.

A noter que l’application mobile se connecte en bluetooth et en WiFi. Elle offre l’accès à l’ensemble des fonctionnalités disponibles sur l’appareil et propose également une option pour réguler l’intensité du courant de charge.

La Solix C1000 sait garder la charge

L’autre gros atout de l’Anker SOLIX C1000, c’est sa constance en capacité électrique lorsqu’elle n’est pas utilisée. Nous avons fait l’essai en ne l’utilisant plus durant 8 jours d’affilée : une fois réactivée, la batterie n’avait pas perdu ne serait-ce qu’un seul pourcentage d’autonomie ! Cette constance fait de la SOLIX C1000 une excellente batterie de secours, que l’on pourra utiliser « au cas où » sans craindre que cette dernière ne dispose plus que d’une fraction de sa capacité maximale. Une solution efficace donc si l’on se trouve dans un endroit malheureusement soumis à des coupures de courant régulières.

Un nombre conséquent de prises et de ports

La multitude de prises et de ports garantit enfin une adaptation à de nombreuses configurations. L’Anker SOLIX C1000 dispose de 4 prises standard délivrant du 1800 W voire du 2400 W en mode Boost, de 4 ports USB-C en sortie (dont 1 USB-C 1, 1 USB-C 2 de 30 W, 1 USB-C 30W et 1 USB-C 100 W), d’une entrée XT-60 600 W max (pour le raccordement des panneaux par exemple), d’une seconde entrée pour la recharge de la batterie elle-même (avec mode Ultraboost 1300 W), d’une prise allume-cigare 120 W et de deux ports USB-A 12 W en sortie. Bref, tout ce qu’il faut être à l’aise aussi bien comme comme batterie de secours, pour le camping, que pour certains usages domestiques (travaux dans le jardin avec certains outils électriques par exemple). Pour ne rien gâcher, il faut noter que l’utilisation de la batterie est d’une simplicité enfantine.

Autres caractéristiques intéressantes de l’Anker SOLIX C1000 est résistante aux chocs et dispose d’un nouveau système de dissipation thermique.

Conclusion : une mini-station électrique très convaincante

Compacte (376 x 205 × 267 mm), puissante et adaptée à de nombreux usages, l’Anker SOLIX C1000 nous a vraiment convaincu, d’autant que son tarif assez contenu au vu de ses capacités fera de cet appareil un très bon choix pour les utilisateurs nomades ou ceux vivant dans des zones instables en terme d’accès au courant. Attention tout de même, ce n’est pas un concurrent en miniature du PowerWall de Tesla et la SOLIX n’est pas adaptée à une solution hors-réseau planifiée, mais ce n’est clairement pas ce qu’on lui demande. Pour le reste, nous n’avons pas grand chose à lui reprocher (si ce n’est rien).

La batterie externe Anker Solix C1000 est disponible sur Amazon au prix de 1199€.

Dans le cas où vous recherchez une capacité supérieure, le fabricant propose aussi la Anker PowerHouse 767 disponible à l’achat pour 1899€.