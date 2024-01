Netflix et Carrefour lancent un abonnement commun : streaming et réductions

Netflix et Carrefour n’ont rien à voir, et pourtant les deux groupes ont décidé de lancer un abonnement commun en France. Carrefour Plus, c’est son nom, permet de regarder la plateforme de streaming et avoir des réductions au moment de faire ses courses.

L’abonnement Carrefour Plus se dévoile

« Pour 5,99 € par mois et sans engagement, les clients bénéficient simultanément d’une réduction de 10% sur tous les produits des marques Carrefour et d’un abonnement Netflix Standard avec publicité », indiquent Caroline Dassié, directrice marketing du groupe Carrefour, et Laurent Uguen, directeur commercial de Netflix. Ils estiment que cet accord est « innovant », ajoutant qu’« en Europe, ça n’existe pas ».

L’abonnement avec Netflix concerne pour le moment les clients des régions de Bordeaux et de Rouen. Pour souscrire à cette formule Carrefour Plus, deux solutions existent : l’achat en magasin d’une carte-cadeau spécifique sur laquelle un QR Code redirige vers le site carrefour.fr, d’où le client pourra lier un compte Netflix existant ou en créer un. L’autre solution est l’inscription directement sur le site.

Les réductions, une fois le compte activé, seront disponibles sur présentation de la carte de fidélité classique en magasin, en dur ou en version dématérialisée sur smartphone. Deux autres formules similaires donnent accès aux abonnements Netflix Standard sans publicité et Premium à 13,49 et 19,99 euros.

Avec cette offre, Carrefour espère convaincre environ 3% de ses clients des zones concernées. Si le bilan est jugé satisfaisant à la rentrée prochaine, les deux marques pourraient déployer le programme à l’échelle nationale fin 2024.

Pour rappel, l’abonnement Netflix avec publicité coûte 5,99€/mois. L’offre Carrefour Plus est donc au même prix, mais permet d’avoir 10% de réduction chez l’enseigne.