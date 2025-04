La hausse de prix de Netflix se répercute sur les clients de Canal+ (selon les cas)

Netflix a récemment annoncé une hausse des prix pour ses abonnements en France. Mais qu’en est-il des clients abonnés à la plateforme via des partenaires comme Canal+ et Free ? Il se trouve qu’il y a aussi une hausse des tarifs selon les cas.

Une hausse de prix pour certains abonnés

Avant toute chose, petit rappel des changements tarifaires de Netflix. L’abonnement Standard avec pub coûte désormais 7,99€/mois, contre 5,99€/mois auparavant, soit une hausse de 2€. Il y a ensuite du changement pour l’abonnement Standard qui passe de 13,49€/mois à 14,99€/mois, soit une hausse de 1,5€. Pour ce qui est de la formule Premium qui donne accès à la 4K, c’est maintenant 21,99€/mois au lieu de 19,99€/mois. La hausse est ici de 2€.

Que se passe-t-il pour les clients de Canal+ ? Il se trouve que l’abonnement Standard inclut avec Canal+ ne bouge pas, ce qui est une bonne nouvelle pour les clients. En revanche, Canal+ modifie le prix pour l’option Premium qui donne accès à la 4K et à un visionnage sur quatre écrans en simultané. Le nouveau prix est de 7€/mois contre 6,50€/mois auparavant, comme l’indique Numerama. C’est en place dès maintenant pour les nouveaux abonnés. Pour les abonnés existants, le nouveau tarif sera appliqué lors de la prochaine facturation.

Il y a également le cas de Free. Le fournisseur d’accès propose l’offre Standard avec pub de Netflix avec certaines box, dont les Freebox Delta et Ultra. Et pour le coup, Free a décidé de faire comme Canal+, à savoir absorber l’augmentation tarifaire du service de streaming. C’est du moins le cas pour l’instant.

Comment expliquer cette situation ? On peut se douter que Canal+ et Free ont des accords spécifiques pour inclure Netflix, et ces accords ne se basent pas sur les prix pour le grand public.