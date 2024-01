Un ancien avocat de Trump évoque des affaires de justice… inventées par l’IA Bard de Google !

Michael Cohen, l’ancien avocat de Donald Trump, a admis avoir utilisé de faux documents judiciaires générées par l’intelligence artificielle dans une note de justice soumise à un juge fédéral ! Cohen avait utilisé par erreur l’IA Bard de Google, estimant alors qu’il s’agissait d’un « super-moteur de recherche » et non d’une IA de type chatbot. Le document fourni à la justice est en fait une requête visant à réduire la période de probation (de trois ans) de Cohen alors que ce dernier s’apprête à aller en prison et à plaider coupable pour les motifs d’évasion fiscale et autres crimes.

Michael Cohen

Le juge de district américain Jesse Furman a déclaré qu’« Aucune de ces affaires n’existe » et a demandé à l’avocat de Cohen, David Schwartz, si son client, désormais radié du barreau, avait contribué à la rédaction de cette requête juridique remplie de contenus… générés par l’IA. En réponse, Michael Cohen a nié toute intention d’induire le tribunal en erreur, affirmant qu’il utilisait Google Bard uniquement pour des recherches juridiques et partageait toutes ses conclusions avec son propre avocat, David Schwartz. Cohen a aussi avoué son ignorance quant à la capacité de Bard à créer des cas juridiques fictifs et ne s’attendait pas à ce que Schwartz les inclue dans son propre dossier sans vérifications.

Une IA au barreau, ce n’est pas pour tout de suite

Non content d’être déjà accusé de délits assez graves (pour un avocat), Michael Cohen pourrait donc désormais être poursuivi pour avoir rapporté de fausses affaires dans un document adressé à la justice. A noter que ce n’est pas la première fois que de tels dérapages sont constatés : au mois de juin de l’an dernier, deux avocats new-yorkais avaient été sanctionnés et condamnés à une amende de 5 000 dollars après avoir inclus dans un dossier juridique de fausses affaires judiciaires générées par ChatGPT.