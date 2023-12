La mission OSIRIS-REx change de nom et cible un nouvel astéroïde, Apophis

Toute auréolée d’un immense succès après la récolte d’échantillons de l’astéroïde Bennu, la mission OSIRIS-REx de la NASA se lance dans un nouveau voyage et sous un nouveau nom, OSIRIS-APEX. Alors que les scientifiques de l’agence spatiale américaine travaillent toujours sur la cartouche d’échantillons récupérée en septembre, OSIRIS-APEX chasse déjà un nouvel astéroïde, 99942 Apophis.

Apophis est un astéroïde de type S d’environ 370 mètres de diamètre, composé de matériaux silicatés et de nickel-fer. Cette composition particulière le distingue de Bennu, l’astéroïde de type C échantillonné par OSIRIS-REx en 2021. Avec environ un quart de son carburant restant, OSIRIS-APEX va désormais aller à la rencontre Apophis, qui sera au plus proche de la Terre d’ici quelques années à peine. La NASA annonce en effet qu’en 2029, Apophis passera à environ 32 000 kilomètres de la Terre (Apophis sera alors plus près de la terre que certains satellites !), une proximité qui ne se produit qu’une fois tous les 7 500 ans et qui facilitera la rencontra avec OSIRIS-APEX.

Afin de bien préparer ce futur rendez-vous, OSIRIS-APEX va entreprendre une série de manœuvres qui lui permettront d’aligner sa trajectoire avec Apophis d’ici avril 2029. L’astéroïde et la sonde pourraient ainsi se « rencontrer » le 13 avril 2029, plus exactement le vendredi 13 avril 2029 (y’aurait-il des superstitieux à la NASA ?).