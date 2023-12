Meta : une amende de plusieurs millions d’euros pour des publicités de jeux de hasard en Italie

L’Autorité italienne en charge des communications (Agcom) annonce avoir imposé une amende de 5,85 millions d’euros à Meta (Facebook, Instagram) pour avoir violé l’interdiction de diffusion de publicités de jeux de hasard.

Une amende pour Meta en Italie

« L’Autorité de régulation des communications, lors de sa séance du 20 décembre, a sanctionné la société Meta Platforms Ireland Limited Ltd. à hauteur de 5 850 000 euros pour violation de l’interdiction de publicité pour les jeux de hasard », a-t-elle indiqué dans un communiqué. La procédure « a constaté la présence de contenus promotionnels ou autres publicités, y compris indirectes, relative à des jeux ou paris avec gains en argent, sur 18 profils/comptes (5 sur Instagram et 13 sur Facebook), ainsi que 32 contenus sponsorisés », a-t-elle ajouté.

La loi italienne interdit depuis 2018 toute forme de publicité, même indirecte, relative aux jeux ou paris avec gains d’argent ainsi qu’aux jeux d’argent, notamment dans les médias, sur les panneaux d’affichage et plateformes numériques, y compris les réseaux sociaux. En tant que propriétaire et hébergeur, Meta a été tenu pour responsable et sanctionné, explique-t-elle.

Le géant des réseaux sociaux, pour lequel l’Europe représente un marché clé, a déjà écopé de plusieurs amendes, notamment pour violation du règlement européen de protection des données et manquements au traitement des données des mineurs. D’autre part, l’Agcom avait récemment sanctionné YouTube et Twitch pour les mêmes raisons.