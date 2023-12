Game Awards : les (autres) annonces qu’il ne fallait pas manquer (Monster Hunter Wilds, Exodus, Metaphor, Jet Set Radio Remake, etc.)

Les Game Awards ont été particulièrement riches en belles annonces cette année. On vous a déjà parlé des annonces qui avaient fait le plus de foin lors de cette soirée, dont l’adaptation de Blade (Marvel) par Arkane Lyon, un teaser cryptique pour l’OD de Kojima , la sortie (très) prochaine d’un DLC gratuit pour God of War: Ragnarok et la grosse claque technique du moment, Hellblade 2, mais il y avait bien d’autres pépites à se mettre sous les yeux. On vous en a choisi 10, parce que c’est déjà beaucoup, et aussi parce que toutes les annonces ne se valaient pas.

Hormis donc le DLC de GoW Ragnarok, Hellblade 2, OD et Blade, les Game Awards c’était aussi :

Monster Hunter Wilds : avec les quatre titres susnommés et la belle annonce nostalgique de Sega, Monster Hunter Wilds était incontestablement l’une des belles claques de cette dixième édition des Game Awards. Le trailer du jeu, absolument épique (et qui montrait déjà des séquences de gameplay), démontre que Capcom sait à chaque fois trouver le truc pour renouveler sa franchise et nous donner envie d’y retourner. L’éditeur japonais nous promet plus d’informations durant l’été 2024. Nous serons là.



Exodus : une belle cinématique pour ce jeu d’aventure-shooter spatial dont le héros est interprété (en capture motion) par l’acteur américain Matthew McConaughey ! Intriguant.



Sega Power Surge : le gros coup de coeur de votre serviteur, pour des raisons très personnelles. Sega revient en force et nous annonce les remake (très) modernisés de quelques unes de ses vieilles gloires, soit Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage et Crazy Taxi (et plus encore nous annonce l’éditeur !). Enfin le retour de l’arcade, avec du gameplay sans chichis et autres falbalas narratifs et cinématiques pour nous faire croire que le jeu vidéo n’est grand que lorsqu’il prend appui sur les codes du cinéma. Jet Set Radio a l’air fantastique dans sa nouvelle version, Shinobi prend des airs de pépites indé, et Crazy Taxi donne furieusement vie de se trouver une manette volant pour retrouver les sensations de la borne. Merveilleux, même si l’on a bien sûr aucune date de sortie (tous les jeux présentés sont encore en cours de développement).

Metaphor :ReFantazio : le nouveau RPG d’Atlus, réalisé par les créateurs des 3 derniers Persona, affiche toujours un style aussi baroque et classique à la fois, une DA qui devient de facto la patte du studio japonais. Sortie prévue sur PC, Xbox Series et PS5 à l’automne 2024.

No Rest for the Wicked : la prochaine pépite de Moon Studios (Ori 1&2) se nomme donc No Rest for the Wicked, et c’est déjà un chef d’oeuvre de direction artistique. Ce jeu d’aventure action se déroulant dans un monde d’heroic fantasy nous a totalement séduit au premier coup d’oeil. Pas de date de sortie pour l’instant, mais un accès anticipé (via Steam) pour le premier trimestre 2024.

Rise of the Ronin : si les studios PlayStation semblent un peu en peine depuis quelques temps (licenciements, projets en retardés ou en galère, absence de visibilité sur les prochains titres), PlayStation reste imbattable lorsqu’il s’agit de signer des deals d’exclusivités avec de gros éditeurs. Après Square Enix (FF XVI), c’est avec la Team Ninja et Koei Tecmo que Sony a fait affaire. Rise of the Ronin, qui a de gros airs de Ghost of Tsushima, sera disponible le 22 mars 2024, exclusivement sur PS5 donc.



Black Myth: Wukong : la merveille du studio Game Science nous éblouit à à nouveau les rétines, et cette fois, on va pouvoir rêver les yeux ouverts : ce Soul-like à la réalisation magistrale et inspiré de l’ouvrage La Pérégrination vers l’Ouest a enfin une date de sortie, fixée au 20 août 2024, sur PC, Xbox Series et PS5.

Light no Fire : Hello Games, à qui l’on doit le ressuscité No Man’s Sky, nous présente sa nouvelle création après plus de deux dizaines d’extensions pour NMS ! Light no Fire permettra de se balader sur une planète toute entière à disposition des joueurs. Ce jeu multijoueurs et aux environnements procéduraux semble avoir pris appui sur les acquis techniques de NMS pour proposer un monde vivant, crédible (même si imaginaire), et blindé de possibilités de gameplay. On a vraiment hâte (mais aucune date de sortie).



Final Fantasy XVI : le faux-RPG de Square Enix (mais vrai DMC-like en semi Open World) disponible sur PS5 va accueillir deux DLCs. Echoes of the Fallen est immédiatement disponible, et The Rising Tide arrivera au printemps 2024. Chapeau pour le suivi, rapide de surcroit.

Skulls & Bones prend ENFIN date : à vrai dire, ce n’est pas le titre que l’on attend le plus à la rédac de KultureGeek, mais le jeu de pirates d’Ubisoft, qui semble puiser à toutes les influences des jeux à quêtes de l’éditeur français (même si le développeur est Ubisoft Singapour ici), a enfin une date de lancement, ce qui est en soi un petit évènement. Skulls & Bones sortira donc le 16 février prochain sur PC et consoles new gen.Histoire de changer un peu, on vous propose ci-dessous une longue vidéo de gameplay en lieu et place du trailer diffusé lors des Game Awards. PVP et free-to-pay au programme. A noter qu’Ubisoft Singapour organise une dernière beta fermée du 15 au 18 décembre.