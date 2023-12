OD : un premier teaser pour le nouveau jeu d’Hideo Kojima en collaboration avec Microsoft Game Studios

Développé en collaboration avec les Microsoft Game Studios (et donc disponible uniquement sur PC et Xbox Series), OD est la prochaine création d’Hideo Kojima, sa nouvelle licence aussi depuis le génial Death Stranding. Ce premier teaser, très énigmatique et qui ne montre aucun gameplay, dévoile uniquement le visage des acteurs qui participent à la création du film, pardon, du jeu, soit Sophia Lillis, Hunter Schafer, et le grand Udo Kier. La seule question qui se pose à ce stade est : ces visages sont-ils réalisés en 3D, avec le moteur du jeu ? La prouesse serait de taille… mais ne serait pas impossible sachant que MetaHuman participe aussi au projet ainsi que 3Lateral, des sociétés peut-être capable d’obtenir de tels résultats. En outre, OD serait une sorte de jeu d’horreur psychologique, pas un monde ouvert donc à priori, ce qui facilite évidemment la création d’environnements ultra réalistes. OD n’a évidemment aucune date de sortie.

A noter que le studio de Kojima développe aussi en ce moment même le second volet de Death Stranding, destiné cette fois à la plateforme PlayStation 5. Pas de jaloux cette fois.