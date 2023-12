Hellblade 2 : un nouveau trailer qui fracasse tout, mais pas encore de date de sortie précise sur PC et Xbox Series

Hellblade 2 s’est une nouvelle fois montré aux Game Awards 2023, et c’est peu dire que le titre de Ninja Theory nous a mis une jolie claque, tout autant technique qu’artistique. Les visages des protagonistes sont photoréalistes, et le travail sur la lumière démontre qu’une belle DA est tout aussi importante qu’un rendu réaliste. Au delà de cet aspect visuel (très) impressionnant, ce trailer était aussi l’occasion de voir les différents environnements du jeu, et d’assister, enfin, à des séquences de combat en vrai gameplay.



Sur ce point c’est d’ailleurs plutôt rassurant, Senua portant une plus grande variété de coups que dans le premier opus, avec même des dégâts localisés. L’ambiance est globalement encore plus brutale et rageuse (Senua en a gros), et l’on constate que lors de certaines séquences, la guerrière viking sera épaulée par d’autres combattants de sa tribu. Quant au mixage sonore, c’est un sans faute, sachant que c’était déjà l’une des grandes forces du premier volet. En revanche, Ninja Theory n’est pas encore en mesure de fixer une date précise, mais confirme tout de même une sortie en 2024, exclusivement sur PC, Xbox Game Pass et Xbox Series. Le trailer tourne d’ailleurs sous Xbox Series X.