God of War Ragnarok: Valhalla : un DLC gratuit… et disponible dans quelques jours à peine ! (+ trailer)

Kratos a montré sa tête de divin chauve lors des Game Awards, mais non pas cette fois pour glaner un nouveau trophée : Santa Monica et PlayStation ont en effet dévoilé le trailer de Valhalla, le prochain DLC pour God of War: Ragnarok. Ce DLC gratuit (ce qui est notable venant de PlayStation), ajoute en fait un mode rogue et boss-rush, Kratos devant affronter sans répit une succession de monstres plus puissants les uns que les autres ! L’action se déroule dans le Valhalla, ce qui permet de justifier que le héros « renaisse » entre chaque défaite afin de repartir de plus belle.



Techniquement, rien ne change en revanche : le jeu s’inscrit directement dans la continuité de God of War: Ragnarok, ce qui n’est pas un soucis étant donné que le titre de Santa Monica reste une sacré claque technique (même si certains jeux à venir le font désormais presque passer pour un titre old gen). Et il ne faudra pas attendre très longtemps pour donner de la hache : God of War Ragnarok: Valhalla sera disponible sur PS4 et PS5 dès le 12 décembre prochain ! Presqu’un cadeau de fêtes en quelque sorte…