Sam Altman : la véritable raison (possible) de son limogeage d’OpenAI

Pourquoi le comité de direction d’OpenAI a t-il pris la décision de se séparer du CEO de la société, Sam Altman ? Les explications fusent en tout sens, et celle rapportée par le magazine New-Yorker est peut-être l’une des plus crédibles. Tout serait parti d’Helen Toner, membre du conseil d’administration d’OpenAI mais aussi directrice de la stratégie au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de Georgetown. Cette dernière partageait visiblement très peu les visées futuristes d’Altman, qui ne s’est du reste jamais caché de trouver un jour la recette de l’IAG (Intelligence artificielle générale, proche des capacités cognitives de l’être humain). Dans un article au vitriol, Helen Toner avait alors critiqué cette course technologique en avant d’OpenAI (dont elle est membre du conseil d’administration, rappelons le) sans que la société ne mesure les risques possibles pour la société dans son ensemble.

Dans une colère noire après la parution de l’article, Sam Altman aurait tenté de semer la zizanie au sein du board afin d’obtenir le départ d’Helen Toner. Plusieurs membres du board (dont Ilya Sutskever, l’un des co-fondateurs d’OpenAI) se seraient rendus compte de la manoeuvre et auraient alors pris la décision d’éjecter de son poste de CEO Sam Altman « le manipulateur » ! L’absence de confiance évoquée par le board lors de l’annonce du départ d’Altman aurait donc pour origine cette affaire interne, sur fond de différents stratégiques concernant l’avenir des IA. Le journaliste du New-Yorker reconnait toutefois qu’une seconde source lui a infirmé cette explication.

Même en prenant avec les pincettes d’usage cette énième explication du départ d’Altman (avant son retour triomphal sous la pression des salariés), tout porte à croire qu’au sein même d’OpenAI, des salariés et membres du board étaient particulièrement sceptiques sur l’AGI et la course à l’IA, un positionnement tout de même étonnant connaissant le niveau de concurrence du secteur (en d’autres termes, le premier qui ralenti la cadence, y compris pour des raisons éthiques, perd du terrain sur le concurrent d’en face). Le même paradoxe peut-être constaté chez Elon Musk, qui ne cesse de mettre en garde sur les dangers de l’IA… tout en faisant la promotion d’une IA, Grok, qui semble avoir été formée par des sources néo-conservatrices et très peu progressistes au plan social (c’est peu de le dire…).