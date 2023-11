Ilya Sutskever, co-fondateur d’OpenAI, n’a pas repris son poste

Depuis quelques heures, Sam Altman est officiellement de retour au poste de CEO d’OpenAI. Son fidèle lieutenant Greg Brockman occupe le poste de président de la société et Mira Murati a été nommé CTO (Chief Technical Officer). Un grand nom manque à l’appel, celui d’Ilya Sutskever, co-fondateur d’OpenAI, ancien président et directeur scientifique de la société. Et si l’on en croit Sam Altman en personne, quelque chose coince encore : « J’aime et respecte Ilya, je pense qu’il est un phare dans le domaine et un joyau d’être humain », a déclaré le CEO dans un communiqué de presse. « Je n’ai aucune mauvaise volonté à son égard. Bien qu’Ilya ne siège plus au conseil d’administration, nous espérons poursuivre notre relation de travail et discutons de la manière dont il peut poursuivre son travail chez OpenAI. »

Ilya Sutskever (à droite), à côté de Sam Altman

Un élément explique sans doute pourquoi le co-fondateur n’a pas repris son poste : Ilya Sutskever était en effet l’un des principaux membres du conseil d’administration qui a évincé Sam Altman, et serait surtout l’un des principaux instigateurs du départ d’Altman. Le nouveau conseil d’administration est désormais composé d’Adam D’Angelo, CEO de Quora, Bret Taylor, ex-CEO de Salesforce, Larry Summers, l’ancien secrétaire au Trésor américain, à quoi il faut rajouter un siège d’observateur pour Microsoft, sachant que le représentant de la firme de Redmond ne pourra pas participer aux votes du board.