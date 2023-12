IA : les relations commerciales entre la Chine et Nvidia désormais sous étroite surveillance des Etats-Unis

Les entreprises de la tech américaine sont confrontées à de lourdes limitations concernant l’exportation de produits vers la Chine, et encore plus lorsqu’il s’agit de certains secteurs stratégiques comme l’IA. Nvidia et sa gamme RTX 4090 ont même fini par être sanctionnés, les autorités américaines craignant que le moindre processeur puissant, le moindre GPU haut de gamme puisse servir aux ingénieurs chinois, via la rétro-ingénierie, pour produire du hardware concurrentiel dédié aux calculs d’IA. Récemment, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a émis un avertissement très clair lors du Forum Reagan de la Défense nationale, faisant indirectement référence aux pratiques de Nvidia consistant à développer des puces « de contournement » pour le marché chinois.

Raimondo a ainsi souligné que si une entreprise « repensait » un produit existant pour se conformer aux sanctions américaines, le nouveau produit ferait alors l’objet d’un examen minutieux et pourrait être rapidement interdit. Même si elle ne nomme jamais explicitement Nvidia, ses commentaires semblent clairement dirigés contre la société, sachant que Nvidia lui-même reconnaît ouvertement avoir créé de nouvelles versions un peu plus limitées de certains produits, des versions qui repoussent les limites des sanctions américaines. Le CEO de Nvidia en personne a confirmé l’engagement de l’entreprise à concevoir des produits conformes aux réglementations et ainsi continuer à faire des affaires avec la Chine.

Un exemple de cette nouvelle stratégie un brin frondeuse est la rumeur d’une RTX 4090 D qui aurait été développée selon des spécifications réduites pour se conformer aux sanctions américaines. Ce jeu du chat et de la souris est tout aussi évident dans le développement de produits tels que les accélérateurs IA A800/H800, qui avaient suivi l’interdiction d’exportation (vers la Chine) des H100 et A100 de Nvidia.