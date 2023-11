ChatGPT : le chat vocal devient gratuit pour tout le monde

OpenAI annonce que le chat vocal sur ChatGPT est désormais gratuit pour tous les utilisateurs. La fonctionnalité était jusqu’à présent limitée aux personnes avec l’abonnement payant ChatGPT Plus.

Beaucoup de personnes utilisent déjà ChatGPT à l’écrit pour faire des requêtes, recevoir un coup de main et plus encore. Maintenant, tout le monde peut faire les mêmes requêtes à la voix. Pour cela, il suffit d’ouvrir l’application de ChatGPT sur iOS ou Android, toucher l’icône en forme de casque, choisir l’une des voix et autoriser l’accès au micro. L’interface a beau être en anglais, il est tout à fait possible de parler en français et obtenir une réponse dans la même langue.

En soi, cette fonctionnalité permet à ChatGPT d’être un concurrent de Siri, Google Assistant ou encore Alexa. La seule limitation est que l’outil n’est pas en mesure d’accéder aux informations sur votre téléphone. Vous ne pouvez pas lui demander de configurer un minuteur, d’ouvrir telle ou telle application, d’envoyer un message, etc. Mais toutes les autres requêtes sont valides.

Le chat vocal peut donc être très intéressant selon la situation, surtout que ChatGPT a l’avantage d’avoir une énorme base de données. Et comme on peut s’en douter, cela va continuer de s’améliorer.

Concernant les coulisses, OpenAI indiquait le message suivant en septembre :

On notera qu’OpenAI a décidé de jouer la carte de l’humour en annonçant l’accès gratuit du chat vocal pour ChatGPT. Le groupe a publié une vidéo sur X (ex-Twitter) pour montrer le fonctionnement. Quelqu’un demande : « La nuit a été longue pour l’équipe et nous avons faim. Combien de pizzas de 16 pouces [40,64 cm] dois-je commander pour 778 personnes ? ». Cela correspond au nombre d’employés d’OpenAI. Pour ce qui est de la réponse, ChatGPT indique qu’il faut environ 195 pizzas, en partant du principe que chaque personne prendra trois parts.

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.

Sound on 🔊 pic.twitter.com/c5sCFDAWU6

— OpenAI (@OpenAI) November 21, 2023