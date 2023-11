Sam Altman essaie de redevenir le patron d’OpenAI (ChatGPT), après avoir été viré

Alors que Microsoft a annoncé il y a quelques heures que Sam Altman rejoindrait l’entreprise, The Verge révèle que celui qui a été licencié par OpenAI essaie de redevenir le patron de l’entreprise derrière ChatGPT.

Sam Altman serait prêt à envisager un retour à la tête d’OpenAI si les membres du conseil d’administration qui l’ont éjecté sans ménagement de la société il y a quelques jours acceptent de quitter leur poste. Le principal intéressé a également posté un message énigmatique sur X (ex-Twitter) : « Nous sommes plus unis, plus engagés et plus concentrés que jamais. Nous allons tous travailler ensemble d’une manière ou d’une autre, et je suis très enthousiaste. Une équipe, une mission ».

we have more unity and commitment and focus than ever before.

we are all going to work together some way or other, and i’m so excited.

one team, one mission.

— Sam Altman (@sama) November 20, 2023