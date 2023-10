Microsoft travaillerait sur ses propres processeurs dédiés à l’IA

L’intelligence artificielle est en pleine explosion, et dans tous les domaines. IA génératrices de contenus (images/vidéo/texte), destinées à améliorer les photos de nos smartphones ou à servir de systèmes experts dans tel ou tel secteur d’activité, la tendance est globale, massive, et ne prendra pas de pause malgré les demandes répétées d’une partie de la communauté scientifique. Dans ce contexte, il n’est pas vraiment étonnant d’apprendre que Microsoft travaillerait sur un processeur de son crû dédié aux tâches d’IA, un super NPU (neural processor unit) en quelque sorte…Dans le secteur mobile, les NPU les plus réputés sont ceux d’Apple et de Qualcomm, et dans le secteur Pro, NVIDIA domine de la tête et des épaules avec des cartes dédiées ultra performantes (les H100) destinées aux serveurs big datas pour le machine learning.

Si l’on en croit The Information, la firme de Redmond pourrait profiter de la conférence Ignite 2023 (à partir du 14 novembre à Seattle) pour dévoiler cette nouvelle solution hardware orientée IA. Ce processeur, baptisé Athena en interne, cherchera t-il à concurrencer les monstres de NVIDIA ou les puces dédiées de Qualcomm, d’Apple ou de Google ? A priori, c’est le premier choix qui semblerait s’imposer, d’autant que des centaines d’ingénieurs seraient rattachés au projet. C’est aussi ce choix qui permettrait à Microsoft de ne plus dépendre des solutions coûteuses du concurrent NVIDIA (les H100 ne sont pas données….).