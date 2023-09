Xbox Game Pass : de nouvelles augmentations de tarifs à venir ? (pas si vite…)

Xbox le retour ? Les carottes semblaient cuites pour Microsoft après la catastrophe industrielle Redfall et le refus des régulateurs britanniques et américains de valider le rachat d’Activision Blizzard King. Depuis cette période assez sombre, qui avait même fini par faire perdre à Phil Spencer son sourire jovial, les affaires se sont grandement améliorées pour Xbox : un Xbox showcase vraiment prometteur, la sortie de l’excellent et très attendu Starfield, un Game Pass plein à craquer de belles nouveautés, et bien sûr le retournement de situation dans le rachat d’Activision Blizzard, (qui semble désormais être une affaire de jours) ont visiblement rebattu les cartes. Les ventes de Xbox Series repartiraient même à la hausse, du moins au Royaume-Uni ! Si ce n’était la grosse bourde des avocats de Xbox, qui ont leaké sans le vouloir une montagne d’informations confidentielles, le tableau de cette fin d’année serait assurément ultra positif du côté de la marque noire et verte.

En marge du Tokyo Game Show, c’est donc un Phil Spencer rasséréné qui s’est exprimé dans plusieurs médias japonais. Interrogé sur la politique tarifaire autour du Game Pass, le patron de Xbox a joué la carte de la transparence : » il est inévitable que le prix du Game Pass augmentera à l’avenir » affirme Spencer, qui ajoute dans la foulée : « La hausse précédente a été opérée après de prudentes considérations. Nous croyons qu’il est important de fournir des services qui sont reconnus comme offrant une valeur suffisante, même si les prix augmentent. Malheureusement, cette déclaration a été souvent reprise dans les médias spécialisés comme l’indication d’une augmentation imminente du Game Pass… ce qui n’est pas du tout ce que dit Phil Spencer. La prochaine augmentation pourrait intervenir en toute fin de génération, voire au passage de la prochaine gen, lorsque les studios Xbox seront (enfin) au max de leurs capacités et de leurs besoins. Le fait est qu’on en sait strictement rien à l’heure actuelle.

Phil Spencer a en revanche été beaucoup plus clair concernant de possibles exclusivités dans le Game Pass, c’est à dire des jeux des Xbox Studios qui seraient uniquement disponibles dans le service et non disponibles à l’achat à l’unité. » Non. Il n’y en aura pas (des exclusivités Game Pass, Ndlr). Ce que nous voulons offrir, c’est le choix. Xbox ne se résume pas au Xbox Game Pass. Le véritable succès de Xbox, c’est qu’il y ait plus de gens qui jouent à Xbox, pas seulement sur les consoles Xbox, mais aussi sur les PC, dans le cloud, sur différentes consoles. Pour notre part, nous voulons élargir la communauté qui joue à la Xbox. Nous ne ferons rien pour l’empêcher ».