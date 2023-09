Rachat d’Activision Blizzard : la CMA dit oui au nouvel accord (on y est presque…)

C’est un premier avis préliminaire (et public), mais il a déjà tous les atours d’une validation finale : dans un long communiqué, la CMA britannique, qui jusqu’ici bloquait le rachat d‘Activision Blizzard par Microsoft, se montre désormais nettement plus convaincue par le nouvel accord proposé le 22 août par Microsoft. « Bien que la CMA ait identifié des problèmes résiduels limités concernant le nouvel accord, Microsoft a proposé des mesures correctives qui, selon la CMA, devraient provisoirement résoudre ces problèmes » affirme l’autorité de régulation, ce qui laisse clairement entendre qu’il ne reste plus aucun obstacle à la validation effective du rachat avant la nouvelle date butoir du 18 octobre.

Cette fois pas de confusion ou de coup fourré de dernière minute, la CMA précisant même que « l’accord restructuré apporte des changements importants qui répondent en grande partie aux préoccupations qu’elle avait exprimées au sujet de l’opération initiale au début de l’année« . La CMA n’a donc pas loupé cette porte de sortie « honorable », alors que la commission était en bien fâcheuse posture lors du procès en appel (CAT) et que la FTC, son soutien implicite, se faisait littéralement étriller par la justice américaine.

Pour rappel, le nouveau modèle de rachat stipule qu’Ubisoft gèrera seul la partie cloud gaming des titres d’Activision Blizzard, sauf en Europe où Microsoft en gardera le contrôle. Cela signifie que hors Europe Microsoft devra signer un deal avec Ubisoft afin de récupérer les droits de cloud gaming sur ses propres jeux Activision Blizzard.