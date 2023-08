Ahsoka : la série Star Wars a attiré 14 millions de spectateurs au lancement, un succès selon Disney

Lucasfilm communique sur le nombre de spectateurs d’Ahsoka, la nouvelle série Star Wars qui est actuellement diffusée sur Disney+. Le premier épisode a attiré 14 millions de spectateurs, ce qui est un succès selon Disney.

Le premier épisode d’Ahsoka a été le programme le plus regardé sur Disney+ la semaine dernière, selon le service de streaming. Il ajoute qu’il s’agit actuellement de la série la plus regardée dans le monde.

Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a également fait un commentaire :

Ahsoka est devenue la préférée des fans de tous âges et il est merveilleux de la voir continuer à trouver un écho auprès des téléspectateurs dans sa propre série phare. Je tiens à saluer le travail fantastique réalisé par notre équipe créative, dirigée par Dave Filoni et Jon Favreau, l’incroyable casting emmené par Rosario Dawson, et notre talentueuse équipe — et au nom de l’équipe et de tout Lucasfilm, nous remercions tous les fans qui ont accompagné Ahsoka à chaque étape de son voyage et tous ceux qui la découvrent aujourd’hui dans Ahsoka sur Disney+.