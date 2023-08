Ahsoka : la série Star Wars change son heure de diffusion

La série Ahsoka fera ses débuts le 23 août sur Disney+, mais les épisodes ne sortiront pas à 9 heures du matin (en France) comme c’est généralement le cas. En effet, ce sera dans la nuit à 3 heures.

Le compte officiel de Star Wars a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. « Nous sommes ravis d’annoncer que les nouveaux épisodes d’Ahsoka seront désormais diffusés les mardis à 18 heures, dès les deux premiers épisodes le 22 août, uniquement sur Disney+ », peut-on lire dans un tweet. Le message s’adresse ici aux Américains. Quand ce sera mardi à 18 heures sur la côte est, ce sera mercredi à 3 heures du matin en France.

Thank you to all the fans who celebrated with us at our @AhsokaOfficial fan events around the world last night!

We’re excited to announce that new episodes of #Ahsoka will now launch Tuesdays at 6PM PT, starting with our two-episode premiere on August 22, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/Z2XqAqBiIC

— Star Wars (@starwars) August 18, 2023