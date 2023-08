PlayStation Plus : Saints Row sera bientôt offert aux joueurs

Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Essential pourront dès septembre télécharger le jeu Saints Row (le reboot de 2022) sans frais supplémentaires. Il fera partie des jeux mensuels offerts selon une fuite de billbil-kun.

Saints Row se déroule dans la ville fictive de Santo Ileso, basée sur le sud-ouest des États-Unis, qui est sous le contrôle de trois gangs criminels : Los Panteros qui favorise la brutalité, les anarchistes Idols et la structure militaire Marshall Defence Industries, le personnage du joueur, le « Boss », fonde un nouveau gang à partir de membres rejetés de ces derniers et pour s’emparer de leurs pouvoirs. Ils incluent : l’ancienne mécanicienne Neenah de Los Panteros et sert de chauffeur, le DJ Kevin qui faisait partie des Idols et s’occupe de l’exécution de leurs braquages ; et l’entrepreneur Eli issus de chez Marshall et organise désormais les activités du gang du Boss.

Le jeu comprend un créateur de personnage détaillé pour le joueur, y compris la sélection du genre. Il y a un multijoueur coopératif avec un second joueur, ayant chacun son propre personnage.

Voici à quoi ressemble l’univers de Saints Row avec la bande-annonce :

Il n’y a pas encore d’informations sur les autres jeux offerts avec le PlayStation Plus Essential en septembre. Mais Sony devrait rapidement dévoiler les titres.