Netflix ajoute un onglet personnalisé pour les utilisateurs avec des rubriques

L’onglet « Mon Netflix » fait ses débuts aujourd’hui et a pour vocation d’aider les utilisateurs à mieux s’y retrouver. C’est disponible dès maintenant sur l’application iOS et arrivera au début du mois d’août sur Android.

Avec « Mon Netflix », le service de streaming promet un espace dédié qui contient vos téléchargements, les séries et films auxquels vous avez attribué un pouce levé ou que vous avez enregistrés dans Ma liste, les bandes-annonces que vous avez regardées, les rappels activés, les programmes en cours de visionnage ou vus récemment, et plus encore.

Netflix estime que ce nouvel onglet est notamment intéressant pour les personnes qui sont en déplacement pour trouver rapidement un programme enregistré ou téléchargé à regarder. Bien sûr, il est toujours possible de naviguer sur l’onglet Accueil et les autres sections.

Plus vous interagissez avec Netflix et plus vous indiquez ce que vous aimez, plus vous enrichirez le contenu de l’onglet selon les dires de la plateforme de streaming.

Comme dit précédemment, la nouveauté est disponible dès maintenant sur iOS. Assurez-vous d’avoir la dernière version en date de l’application, vous pouvez vérifier sur l’App Store. Pour Android, il faudra encore patienter. La sortie sera pour le début d’août, mais il n’y a pas encore une date précise. La nouveauté concerne le monde entier.