Twitter a perdu la moitié de ses revenus publicitaires, admet Elon Musk

Elon Musk a indiqué que Twitter, qu’il a racheté pour 44 milliards de dollars en octobre 2022, a perdu approximativement 50% de ses revenus publicitaires.

« Nous sommes toujours en situation de flux de trésorerie négatif, à cause d’une chute d’environ 50% des revenus publicitaires et de la lourde charge de la dette », a répondu Elon Musk sur Twitter à un internaute qui faisait des suggestions stratégiques concernant le réseau social. « Nous devons parvenir à un flux de trésorerie positif avant d’avoir le luxe de faire quoi que ce soit d’autre », a-t-il ajouté, sans autre précision.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023