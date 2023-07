Twitter va rendre TweetDeck payant, réservé aux utilisateurs vérifiés

Les changements continuent pour Twitter, avec le réseau social qui annonce rendre TweetDeck payant. Ce sera une réalité dans un mois. Seuls ceux qui ont Twitter Blue (l’abonnement payant à 9,60€/mois) pourront continuer d’utiliser TweetDeck.

Cela s’explique par le lancement d’une nouvelle version de TweetDeck. « Toutes vos recherches, listes et colonnes sauvegardées seront transférées dans le nouveau TweetDeck. Vous serez invité à importer vos colonnes lorsque vous chargerez l’application pour la première fois », indique Twitter. La nouvelle version prend en charge les fonctionnalités complètes pour composer un tweet, les Spaces, les sondages et plus encore.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.

Some notes on getting started and the future of the product…

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2023