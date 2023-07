Microsoft et Sony signent un accord pour garder Call of Duty sur PlayStation

Microsoft annonce aujourd’hui avoir signé un accord avec Sony, s’engageant à garder les jeux Call of Duty sur PlayStation après le rachat d’Activision Blizzard. C’est Phil Spencer, le patron de la branching gaming chez Microsoft, qui l’annonce par le biais d’un tweet.

« Nous avons le plaisir d’annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contraignant pour maintenir Call of Duty sur PlayStation suite à l’acquisition d’Activision Blizzard », indique Phil Spencer. « Nous attendons avec impatience un avenir où les joueurs auront globalement plus de choix pour jouer à leurs jeux préférés », a-t-il ajouté.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games.

— Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023