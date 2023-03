Cette fois, le bon Jimmy a craché le morceau, et plus révélateur encore, c’est la VP Corporate Affairs & Chief Communications Officer d’Activision-Blizzard en personne qui a vendu la mèche, peu de temps après la publication des nouveaux documents hallucinants que Sony a fait parvenir à la CMA ! Ainsi, quelques heures après que l’on ait appris que Sony soupçonnait Microsoft de vouloir saboter la version PlayStation de Call of Duty – Sony s’inquiéterait-il de pratiques qu’il promouvrait déjà via certains studios partenaires ? – Lulu Cheng Meservey, l’une des cadres dirigeantes d’Activision-Blizzard, rapportait les propos que Jim Ryan aurait tenu le 21 février, jour de l’entrevue avec les représentants de la Commission européenne, et juste après qu’Activision-Blizzard ait proposé à Sony un accès à long terme à Call of Duty : « Je ne veux pas d’un nouveau deal Call of Duty. Je veux juste bloquer votre fusion (rachat, Ndlr) » aurait ainsi déclaré un Jim Ryan excédé.

The CEO of SIE answered that question in Brussels. In his words:



"I don’t want a new Call of Duty deal. I just want to block your merger.” — Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) March 8, 2023

Cet aveu en dit long sur les motivations de Jim Ryan depuis le début de l’affaire. Et démontre, s’il fallait une preuve supplémentaire, que le patron de SIE ne craint pas vraiment de perdre Call of Duty (les propos délirants adressés à la CMA en attestent), mais souhaite interdire à Microsoft d’accéder à l’énorme paquet de studios et de franchises détenues par Activision-Blizzard-King, des franchises qui passeraient dans leur grande majorité sous la bannière exclusive Xbox. Sony domine en effet le « game » depuis des années principalement grâce à ses exclusivités, et semble craindre par dessus tout que le Game Pass puisse être alimenté au fil de l’eau avec des franchises fortes et exclusives qui feraient perdre de l’attrait au modèle économique de l’exclusivité PlayStation payable au prix fort.

Problème pour Sony, les autorités de régulation ne mettent pas vraiment les franchises d’Activision Blizzard dans la balance antitrust, et se focalisent essentiellement sur Call of Duty… pour lequel Microsoft a déjà signé un contrat avec Nvidia et Nintendo ! Ne pouvant porter ses attaques sur les autres franchises (même si c’est certainement là le nœud du problème), Sony en est donc réduit actuellement a multiplier les soupçons (de plus en plus absurdes) contre Microsoft dans le cadre d’un deal « Call of », alors que les conditions même d’un tel deal commercial sont justement d’empêcher tout dérapage. Ces tentatives désespérées d’enfoncer le clou après de la CMA ne risquent-elles pas d’avoir l’effet inverse de celui recherché ?

De plus, et au vu des relations désormais passablement dégradées entre Activision et Sony (Activision, Kotick, les syndicats, les employés ainsi que les actionnaires d’Activision VEULENT le rachat), dégradation actée d’ailleurs par le ton du tweet de Lulu Cheng Meservey, il est désormais plus que probable que Sony ne retrouvera pas des conditions de « business as usual » dans le cas où le rachat serait effectivement bloqué. Le fait même que Jim Ryan prenne ainsi le risque de faire perdre à PlayStation sa position de faveur sur les Call of (mission exclusive, contenus exclusifs, bêta ouverte pour les seuls joueurs PlayStation) est un élément de preuve supplémentaire que ce n’est pas Call of le réel problème mais bien le fait que Microsoft puisse accéder aux nombreuses franchises d’Activision-Blizzard-King. Une stratégie kamikaze en somme…