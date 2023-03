Sony assure que Microsoft va saboter Call of Duty sur PlayStation avec le rachat d’Activision

Alors que Microsoft essaye de recevoir le feu vert pour le rachat d’Activision Blizzard, Sony assure qu’une telle opération serait une mauvaise idée, notamment pour les joueurs sur PlayStation qui profitent de Call of Duty.

Un nouveau document contient les observations de Sony sur les mesures correctives prises par l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA). Une section en particulier se concentre sur les « différents mécanismes dont dispose Microsoft pour échapper à ses obligations » concernant la franchise Call of Duty.

Selon Sony, Activision (sous le contrôle de Microsoft) pourrait volontairement ajouter des bugs dans la version finale des futurs Call of Duty sur PlayStation, donnant l’impression que l’expérience est bien meilleure sur Xbox. Le groupe pense aussi que le jeu pourrait avoir une qualité générale moins bonne sur PlayStation, alors qu’elle serait très bonne sur Xbox. Sony évoque d’autre part un potentiel prix plus élevé sur PlayStation que sur Xbox ou encore une possible exclusivité sur le Xbox Game Pass, ce qui empêcherait d’y jouer sur PlayStation.

Concernant les bugs volontaires, Sony explique que « même si de telles dégradations pouvaient être rapidement détectées, tout remède arriverait probablement trop tard, alors que la communauté des joueurs aurait déjà perdu confiance en la PlayStation comme lieu de prédilection pour jouer à Call of Duty ».

Pour rappel, Microsoft a déjà signé des accords avec certains pour assurer la disponibilité de Call of Duty sur d’autres supports. Il y a notamment un accord avec Nintendo. Microsoft a également signé un accord de 10 ans avec Nvidia pour proposer les jeux Xbox compatibles PC sur le service de cloud gaming GeForce Now. Mais Microsoft et Sony n’ont pas un tel accord. Microsoft assure être partant pour signer, mais Sony ne semble pas intéressé.