L’appel de la FTC est rejeté : Microsoft va pouvoir conclure le rachat d’Activision Blizzard King

Pour la FTC, c’est une seconde défaite en moins d’une semaine, une troisième si l’on compte la déculottée subie par Lina Kahn ce même vendredi 14 juillet face aux flots de questions gênantes des membres du Congrès. La cour d’appel du 9ème circuit a en effet rejeté la demande d’injonction en urgence de la FTC qui visait uniquement à bloquer le rachat d’Activision Blizzard au delà de la date butoir du 18 juillet. Les trois jurés n’ont même pas attendu la fin de la journée pour livrer leur verdict, ce qui semble bel et bien signifier que le dossier de la FTC était vraiment trop faible pour mériter que l’on y passe plus de temps pour analyse. Du reste, la juge Corley avait déjà largement déblayé le terrain.

the 9th circuit has denied the FTC’s request for injunctive relief. Microsoft is now free to close its Activision Blizzard deal after 11:59PM PT today, as long as the UK situation can be resolved. Details here: https://t.co/Ya5BXe802N

— Tom Warren (@tomwarren) July 14, 2023